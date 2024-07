Otkrio šta oseća: Rajačić priznao kakve planove ima sa Jelenom, ona otkrila učesnicima detalje njihovog razgovora! (VIDEO)

Zamršen odnos!

U toku je Igra istine. Naredno pitanje Slađana Poršelina Lazić postavila je Urošu Rajačiću, a ticalo se njegovog odnosa sa Jelenom Marinković.

- Juče si u toku dana rekao da nisi zaljubljen u Jelenu, a uradi si nešto što je ostavilo velike posledice. Da li bi ušao u vezu sa Jelenom, s obzirom na to da je ona ipak izgubila brak zbog tebe? - upitala je Slađa.

- Mi smo imali maženje i flert. Zaljubljen nisam, jer nisam proveo s njom dovoljno vremena. Morao bih da je upoznam da bi ušli u vezu. Đedpviću, da li smatraš da Matora ipak nije ispravna prema Anđelu i Aniti. Da li smatraš da je ona ispravnija, ili njih dvoje? - kazao je Rajačić.

- U jednim situacijama je bila Matora kriva, u drugim je bila Anita. Ne mogu da kažem da je samo jedna strana kriva - kazao je Đedović.

- Da li ćete Maotora i ti ostati prijatelji? - upitao je Rajačić.

- Prijatelji ne, ali ćemo pričati. Jelena, o čemu ste Uroš i ti pričali? - upitao je Đedović.

- Pričali smo šta se dešavalo sa nama od samog početka. Nismo pričali o nama. On je insistirao da priznam da sam zaljubljena, ja nisam isnistirala da kaže bilo šta i to je to - rekla je Jelena.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.