Šok obrt: Jelena nazvala Rajačića folirantom, pokušala da pridobije Ivanovo poverenje, pa dobila hladan tuš! (VIDEO)

Naredno pitanje u Igri istine Bojana Pavlović postavila je Jeleni Marinković, a ticalo se njenog odnosa sa Urošem Rajačićem.

- Da li je Ivan u odnosu od šest godina manje ili više muškarac od Uroša? - upitala je Bojana.

- Ma ajde, molim te. Ti sad pitaš Jelenu, koja je sve slagala da se nismo dogovarali da se vidimio napolju. Sad još traži Ivanu nešto slatko - dodao je Ivan.

- Imam još jedno pitanje. Da li je vredelo da žrtvuješ brak zbog Uroša degenerika? - upitala je Bojana.

- Imam pravo da govorim šta želim. Imam pravo da ne kažem imam li emocije, nećemo se videti napolju. Uroš se nije postavio kao muškarac. Mogao je kaže da je izgubio papir, ker sam već napravila ovu glupost. Mislim da voli rijaliti, da se folira i da mu je sve ovo glupost.Brak od šest godina ne vredi upropastiti zbog nekog ovakvog. Rajačić isključivo priča laži i nije pokazao da je čovek prema meni - kazala je Jelena.

- Jelena, jao se blamiraš. Kod hotela si rekla meni jedno, sad drugo. Pokunjena si bila pored mene maločas, želela si da me smekšaš, ja sam to video. Jedina osoba ovde koja laže si ti, to je vidno - kazao je Ivan.

