Brutalniji nego ikad: Ivanu popustile kočnice, pa izvređao Jelenu, Rajačić mu stao na put, pa poručio da ga se ne plaši! (VIDEO)

Leti perje na sve strane!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka''. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Urošu Rajačiću kako bi otkrio zbog čega ima kočnicu kada je reč o odnosu sa Jelenom Marinkoviću, nakon čega se umešao Ivan Marinković, koji je planuo u sekundi, te se posvađao sa bivšom partnerkom.

- Kako podnosiš to kad ti neko govori da ne pokazuješ muškost jer nisi stao iza Jelene i vešeg postupka? - upitala je voditeljka.

- Očigledno je da Jelena pokušava da udari Ivana na kompleks, isto tako i mene. Ja nemam šta da se verbalno nadmećem. Greška je jer sam dopustio da se desi sve na onakav način, isto tako i ona. Priznao sam da sam kriv i da mi se ona tad dopala. Ivan je mene zamolio da ovde ništa ne bude ova tri dana - kazao je Rajačić.

- Jesam ga zamolio, ali sam i stekao utisak da on to ne želi. Mislim da bi to i sad da uradi bilo veštački i time bi je ponizio - kazao je Ivan.

- Samo crkni da te ne gledam - dodala je Jelena Ivanu.

- Očigledno je da Ivan pokušava da Jeleni ogadi mene i meni ogadi nju. Neka radi šta hoće, ali ja imam pravo da se ponašam kako želim - kazao je Rajačić.

- Jako žalim ovu Jelenu - istakao je Ivan.

- Meni je dobro, zapravo odlično, a tebi će biti sve gore, veruj mi. Ne znam šta ti nije jasno - kazala je Jelena.

- Ivan ima pravo da priča šta hoće, ja se ne plašim apsolutno ničega - kazao je Rajačić.

- Činjenica je da Rajačić nema gabarite da se nosi s onim što je uradio, to je vidno. On sad pokušava da se izvadi iz svega. Nije Jelena motor da kaže:''moram da probam'', šta da probaš? Nemoj da tražiš samo izgovore - kazao je Mića.

- Kad sam prvi put video Jelenu, sve mi se na njoj dopadalo, apsolutno svaki deo tela. Ona mene tad nije mogla očima da gleda, jer se i grozila jer sam Miljani napravio dete. Ništa tada nije moglo da me zaustavi da budem sa njom, samo da se razumemo. Ja sam tada pokazao da pravi muškarac gazi sve kako bi bio pored žene do koje mu je stalo - kazao je Ivan.

- Ma i ti si degen pravi, Ivane - kazao je Mića.

- Što se meni tiče, stvar je jasna kao dan, čak i više od toga. Od svega ovoga nema ništa. Trebalo je da stane uz nju, to je jasno kao dan. Što se tiče Ivana, nikada ne bih nikom poželela da neko nekog prevari. Jelena je sve svalila na Ivana. Osuđuje ga jer nije išao sa njom kod ginekologa, govori mu sve i svašta, a ništa je neće oprati jer je pristala da se uda za njega pre početka rijalitija. Pokazala je da je ku*ton od žene, kao i da je loš čovek i loš drug - kazala je Milena.

- Isto tako su svi komentarisali kako su Jelena i Ivan hladni jedno prema drugom, a sad se svi odjednom čude jer mu je žena uhvatila drugog za ku*ac, ma ajde, molim te - kazao je Đedović.

- Uroš Rajačić je pokazao da nema mu*a, odnosno da Jelena ima veća od njega. Nema kapacitet da se izbori sa ovim što se dešava. Umesto da stane uz ženu s kojom je radio šta je radio, on se ko najveća pi*ka povukao, sama se bori sa svima. Osudio sam preljubu, ali svakako ne podržavam to da se ljudi razvlače u braku, ako tu nema nikakve ljubavi. Brak Jelene i Ivana nije iaš, ona je bila nesrećna. Nju je sigurno bolela činjenica jer se on nije borio za dete, a on je pokazao kakav je otac bio - rekao je Stanić.

Detaljnije pogledajte u video-snimku.

Autor: S.Z.