Jedva se kontrolišu: Rajačić i Jelena više ne kriju koliko se dopadaju jedno drugom, umalo pao poljubac! (VIDEO)

Šok!

Jelena Marinković i Uroš Rajačić prisetili su se akcije iz zatvora, te su se oboje usaglasili da im taj period nedostaje.

- Šta ćeš ti sa tvojim emotivnim životom? - upitala je Jelena.

- To što sam i rekao. Privlačiš me. To što ću sa svojim ljubavnim životom, to se ti ne brini - kazao je Rajačić.

- Zatvor...nekako je sve bilo lepše u zatvoru - kazala je Jelena.

- Kako nije - dodao je Rajačić.

- Ružan si bio kad si ušao - kazala je Jelena.

-Kako da ne, a odmah si se zaljubila, siguran sam - istakao je Rajačić.

- Ne, majke mi. Rekla sam ti kada je sve počelo, nije tad - kazala je Jelena.

- Znam ja zašto si mi se dopala, jer si loša. Nisi ti dobra, ti si loša, zato se meni dopadaš - kazao je Rajačić.

Detaljnije pogledajte u video-snimku.

Autor: S.Z.