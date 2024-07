Nismo imali se*s dve godine: Ivan progovorio o intimi sa Jelenom, ovo je razlog što ga je prevarila i zaljubila se u drugog! (VIDEO)

Raskrinkavanje!

U toku je emisija 'Gledanje snimaka', učesnici su imali prilike da pogledaju klip gde Jelena Marinković govori kako nije bila intimna sa Ivanom, a potom i priznala da je Ivan plakao i molio da se pomire svaki put kada bi se posvađali.

-U nekim situacijama kada je ona mene ubijala od batina, ja sam uvek nalazio opravdanje da ja nju provociram. Ona mene tako izudara, onda se pomirimo. Kada mi je prešlo granicu, ja sam se poljubio sa drugom devojkom na njene oči i mislio sam da će to biti kraj. Ona je mene izudarala, jurila po kući. To se sve desilo u rijalitiju, ali kada smo se preselili u moj stan stvarno smo imali samo dve tri svađe. Kada god vidim da dođe do takve situacije ja sam uvek izašao iz stana. Ne znam što priča o ovim glupositma. Bila je neka prijava za nju, ja sam mesec dana pre ulaska u rijaliti išao do policije da to rešim - rekao je Ivan.

-Juče je Jelena rekla da nisu imali odnose dve godine. Mnogo je dublji problem verovatno nego što se ovde priča. Ivan ovde komentariše sve, a nije video šta se njemu dešava ispred očiju. Mislim da se Ivan malo ohladio od Jelene - rekao je Bebica.

-Ona i ja smo vodili računa o intimnim odnosima - rekao je Ivan.

-Jelena je juče rekla da ona njega ne interesuje - rekao je Đedović.

-Ja pričam svoju istinu, ona svoju. Logičnije je da ona traži opravdanje, ako je bila nesrećna, logično je da dođe to i da mi kaže - rekao je Ivan.

-Videli smo šta oni rade na stepenicama, koriste svaku priliku da se pipnu. Jelena je kao druga osoba, njoj se Uroš mnogo svideo čim se ona prepustila i zaboravila gde se nalazi. Jelena je u jednom momentu rekla da je napolju razmišljala da se razvede. Nije mi normalno da on ode kod Uroša da čuje detalje, ja bih mu glavu polomio - rekao je Bebica.

Autor: N.P