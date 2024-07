Ovo ni pas s maslom ne bi pojeo: Ivan dao zadnji atom snage da ponizi Jelenu, pa otkrio šta je jedino što traži od nje! (VIDEO)

Šok!

U narednom video-klipu u emisiji ''Gledanje snimaka'' pušten je razgovoro Jelene Marinković i Lejdi Di, u kom su tema bili Uroš Rajačić i Ivan Marinković.

- Sada polako shvatam neke stvari. Ne mislim da ovo Jelena radi zbog rijalitija, ali možda i radi. Ona je do skroro bila osoba koja je mene osuđivala jer sam želeo da idem u rijaliti. Iskreno, ona napolju zarađuje pedeset hiljada, a ona je meni govorila da radim bilo šta. Ja sam rekao da mogu da radim i u prodavnici, pa da zajedno na kraju meseca izađemo oko sto hiljada dinara, što ne može da plati njene prohteve koje ima u vezi kose, estetskih zahvata i ostalo. Želeo sam da joj otvorim salon nakon završene prošle sezone, ali je ona rešila da odemo na more i polako smo potrošili pare. Ona priča da će joj roditelji kupiti stan, to je laž, jer s tim parama može u okolini Požaravca da kupit stan - kazao je Ivan.

- Da li ćeš se založiti za Beku, da pas bude kod tebe? - upitala je voditeljka.

- Nadam se da će mi je dati. Neću da se otimam za Beku po Leskovcu, jer je ona sad tamo - kazao je Ivan.

- Meni je rekla da je zaljubljena i da ne želi to da kaže - kazao je Ivan.

Autor: S.Z.