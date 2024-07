Treba je pustiti: Bebica dao Jeleni vetar u leđa, pa izneo svoje predviđanje o njenom odnosu sa Rajačićem nakon izlaska! (VIDEO)

Podržava ljubav!

U toku je emisija ''Finalno izbacivanje'' sa voditeljem Milanom Miloševićem, a njegov prvi sagovornik za večeras je Nenad Macanović Bebica.

- Kako sve ovo komentarišeš - pitao je Milan.

- Delovalo mi je da je sve idealno do Nove godine, ali onda sam osetio neku netrpeljivost sa Jelenine strane. Oni ni ne jedu zajedno, s*ks je jako bitan faktor isto. Nema tu strasti, to nije normalno. Rajačić je uvek nekako bio tu, uglavnom preko Darjana. Pratio sam to sve. U kazinu su stajali jedno pored drugog, a Ivan prekoputa. Možda on nije pravi momak za nju, ali ona se zaljubila. Ivan ponižava Uroša konstantno, kako bi ga ogadio Jeleni. Ovo što je uradila je katastrofa, ali ovo joj je jedina sreća nakon šest godina braka. Treba je pustiti, ako se zaljubila, neka je. Nije dobro to što je uradila, ali ne krivim je. Simpatično mi izgledaju - rekao je Bebica.

- On je gađao Anitu i Anđela jer je smatrao da fejk, a sad je video šta je fejk. Ona ne može protiv emocija. Jedino je krivim što to nije odmah rekla, kad je došla iz zatvora. Mislim da je ona imala viziju da Stefani to neće čuvati dugo. Mislim da joj je opet krivo, ipak je to brak i to gledaju i njeni roditelji. Sad je skinula teret sa leđa, mislim da je sad mnogo slobodnija i mnogo se lepše ponaša, osećaš pozitivnu energiju od nje. Sad je drugačija - nastavio je on.

- Šta će se dešavati između njin nakon izlaska - pitao je Milan.

- Nešto će biti od njih, a Ivan sve to radi zbog televizije. On je po meni apsolutno neostavren čovek, mislim da je Jelena bila njemu neki stub. Napolju mu Jelena neće pasti ni na pamet, on nema osećaja i za decu. Njemu samo Beka znači. Svestan je da ostaje sam, sad ga svi nekako negativno gledaju. Ne možemo osporiti da je Đedović inteligentan. Mislim da je Ivan svestan da je pokazao sve ono što ne treba. Čovek kad je nesrećan, to je najgore što može da ti se desi. Nezadovoljan je svojim životom - rekao je Nenad.

- Zašto je Bojana ćutala - upitao je Milošević.

- Nije mi jasna, u nekim momentima se bori za pravdu, a ovo je prećutala. Ovde ne možeš da imaš prave prijatelje, svi ovde gledaju samo sebe. Ivan nju nije ni primećivao, bliskost između njih je isčezla - rekao je Macanović.

- Rekao joj je da nikad neće moći da ima decu - rekao je Milan.

- Naježio sam se. On sam ima dvoje dece od dva različita partnera, s kojima nema kontakt. Logino da ne želi ni dete s njom. Sad sve dolazi na svoje - kazao je Bebica.

- Odnos između Ša i Mione. Oni ne biraju više reči, koja je to situacija da vređaš partnera toliko da ne bira reči - rekao je voditelj.

- Ne može ona da mu kaže da ima konjske zube, mogu ja. Ona je meni jasna od prvog dana. Ako želiš da budeš s nekim, neće te zanimati ko šta kaže. Meni je njihov odnos zanimljiv jer Ša poznajem od ranije. Problem je u njemu, velika je razlika između njih i prvo. Miona je željna svega, ne spominje ga ni u jednom segmentu života. To sve što priča njena porodica nama je smešno, ali to je slika Mione jer je oni najbolje poznaju. Svestan sam zašto trpi sve ovo, neće da ispadne najgora. Mislim da Ša ni ne voli Mionu, nego to je njegov ego i sujeta. On mi je nenormalan. Mislim da on svaku devojku idealizuje i plaši se ostavljanja - rekao je Bebica.

- Da li misliš da je Matora stvarno bila srećna, kad su stigli papiei za razvod - upitao je Milan.

- Ne, ona i dalje pati za Anitom. U svakom njenom komentaru preovlada neka sujeta i kompleks. Bio sam tu kad su došli papiri, tu je bio lažan osmeh. Htela je da pokaže da je bila u pravu za sve, ali koga briga za to. Ona je ljubomorna, jako je sujeta. Ona cele sezone pokušava da bude Anđelo, non-stop se upoređivala s njim. Takmičila se, kako bi Aniti ogadila Anđela. Vidi se da je nije prebolela, non-stop je prati. Sad sve isto pravi sa Stefani, isti je model ponašanja. Mislim da ona ne zna da voli, nego samo idealizuje i veže se, pa navodno zavoli nekog - rekao je Macanović.

- Da li je realno da Bojana pita Anđelu da li je folirant - pitao je Milan.

- Ona je najveći folirant. Ako je neko manipulator, pa šta ti tražiš s njim? Anđela je trebalo da joj postavi isto pitanje. Bojana će se skloniti, čim izađu napolje - rekao je Nenad.

- A Maja koja moli Stanislava - rekao je voditelj.

- Ubedila me je da je prebolela Cara, ali posle onog klipa, mislim da ga još voli. On i da je voli, ne bi bio s njom. To je takav profil. Ona mi zato nije jasna, rekao sam joj da ispada psihopata i da se ponižava - rekao je Macanović.

- Ko je u ovom trenurku najpokvareniji učesnik - pitao je Milan.

- Što se tiče namazanosti, Miona, a što se tiče pokvarenosti, Marinković. Počeo je da napada ljude, koji mu ništa nisu uradili. Matora je za oba epiteta, a Maja je najsujetnija. Janjuš je isto sujetan, nisam mogao da verujem da se tako ophodi prema Aneli - završio je Bebica.

Autor: Iva Stanković