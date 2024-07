Vinuo je u nebesa: Anđelo priznao da je ponosan na Anitinu promenu iz korena, pa nabrojao sve njene vrline! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Učesnici glasaju za takmičara za kog smatraju da zaslužuje pobedu. Prva je svoj stav iskazala Jovana Tomić Matora.

- Milica ili Janjuš. Milica je trudna, zato ću njoj dati prednost - kazala je Matora.

- Stanislav po mom mišljenju zaslužuje pobedu - reka je Bojana.

- Definitivno Anita. Pokazala je da se promenila iz korena. Mnogi su joj želeli zlo i da se vrati na staro, ali je dokazala da je jača od toga. Izuzetno je mlada, ali je jaka, što je i dokazala. Mi kao par smo ovde osuđivani, miskim kao niko nikad. Smatram da zaslužuje pobedu i siguran sam da će se Anita truditi da sve loše iskoreni. Potisnula je ljubomoru, ali je nije iskorenila, to je jasno. Marljiva je, vredna i radna. Pokazala je da nije sujetna, iskomleksirama i zla. Videli smo i da je darežljiva i da svoje prijatelje brani do koske. Ona je za mene pobednica, to je jednostavno tako - istakao je Anđelo.

- Anđelo, naravno - kazala je Anita.

- Đedović je za mene pobednik. Uvek me je savetovao i pomagao mi - kazala je Aneli.

- Aneli treba da pobedi, to zaslužuje - kazao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.