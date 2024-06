Iskren do koske: Ša izneo svoju stranu priče, priznao do kog zaključka je došao nakon što je sklopio sve kockice (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević nakon izlaganja Mione Jovanović dao je reč Nenadu Aleksiću Ša, kako bi izneo svoju stranu priče.

- Kada je stiglo pismo da se bira, ja sam rekao njoj da su ona i Stanislav svadba i da ako prihvati svadbu, ja nemam šta da tražim. Ja sam rekao da će sama odlučiti, ako pristane nema šta da tražim, a ako odbije, ja sam tu da snosiš troškove. Nije ku**etina jedna da ide sa bivšim dečkom u hotel dok je sa mnom u vezi. Što se tiče danas svega onoga, nije odbila, rekao sam da je svadba okej, ali da je hotel suludo. Rekla je u redu, pisali smo ovde sve, sprdao sam se da ću ja da odem kao kum na devojačko - rekao je Ša.

- Ti njoj Ša možeš da daš pare napolju - rekao je Milan.

- Ako me ne odj**e - dobacila je Miona.

- Ona nije ološ, kada je u vezi lojalna je. Danas je rekla da odbija hotel, ja sam hteo da se zaje**vam i da pravim šou, nek se ispoštuje sve. Ja sam rekao da nema fore uz njega i to, đuskanje i grljenje. Ne verujem posle svega što sam video prethodnih šest meseci, a njemu koliko god da verujem, ja sa njim nemam problem, ona mi je problem. On može da se igra kako god. Mene briga šta ona radi, da li ona ima emocije i na to. Sedimo u sobi, pišemo spisak i onda ona počne: "Nemoj ultimatume da mi postavljaš", ja joj kažem da me ispoštuje da ne ide u hotel. Tu je počela već da vrda, njen bol u ku**u. Ja kažem za taj svadbeni ples, mogu da plešu, ali ne mora da ga uhvati. Intima ne dolazi u obzir, se**m za kočiju, iznervirala me, pa sam onda sve zamerao. Ne znam ko je matičar...Da, bitan joj je zadatak, ja je kapiram. Uzrok svega ovoga su njene izjave, njeno ponašanje. Dok je bila juče u izolaciji, ona je imala potrebu dok sedi tamo priča o bivšem partneru. Rekao sam milion puta, ona i dalje ima potrebu. Mene kada je zanimalo da li ima emocije neka moja bivša partnerka, znači da mene radi - rekao je Ša.

- Nikada nisam rekla da me voli i da bi se pomirio, ali da vidim neku vrstu emocija - rekla je Miona.

- I ti primećuješ od nje i ona od tebe. Ne znam da li su u pravu, ali bih voleo da kažu iskreno ako imaju šta da kažu...Prvo je odbio Rajsko i sve ostalo, to ti je isto kao i sada, to je ono što je on rekao, a ovo nije odbio, ona nije odbila. Ja sam njoj rekao za neke stvari: "Kako da ne sumnjam?". Sprdnja sa mnom apsolutna, je*e joj se kako se osećam, boli je ku**c da li ću da se nerviram - rekao je Aleksić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić