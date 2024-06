Nove teorije: Bebica zasevao poput groma na Ša, ismejao mu se u lice, a onda je Miljana došla do ovog zaključka (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Nenad Aleksić Ša nastavio je raspravu sa Markom Đedovićem o Jovani Tomić Matoroj, a Matora je dobila reč od voditelja Milana Miloševića.

- Ja nemam problem da se druži ko hoće, Anita mi se us**la u život, prevarila me je, sa dečkom je koji mi je već bio sa devojkom, Nenad mi je drug, sa njim sam u dobrim odnosima i to je to - rekla je Matora.

- Druže ona mene maže go**ima indirektno sve vreme, ti ćutiš - rekao je Đedović.

- Nisam krenuo kući, zagrlila me je, rekla mi je da imam kod kuće porodicu, ja sam rekao da mi se četiri godina dešavaju sr**a - rekao je Ša.

- Dovoljno je da si se ogrešila tako što si urpla prstom u nju (Lejdi Di)

- Ja kada sam nabrajao, ovo je Matorin izbor prijatelja, ona je tako prijatelje birala i do sada. Vidimo da je Ša okrenula leđa u ovom odnosu, ona sada poredi Ša i Anđela, oni niti šetaju niti provode vreme zajedno - rekao je Bebica.

- Kada sam pričala sa Nenadom, rekla sam mu da nisam u kontaktu sa njegovim bivšim ženama, a rekla sam da mi je normalno da odu na piće jer se druže sa njima - rekla je Matora.

- Ona ima pravo da se druži sa njim - rekao je Ša.

- Ovo što se tiče kuma, mogla je da kaže da neće zbog Ša, on se zbog toga ne bi naljutio sigurno, tako da su to budalaštine. Svadba je bila očekivana, ja sam naveo Mionu i Ša, ali sam hteo da kažem Miona i Stanislav. Ovo je teror ozbiljan što on radi, ne znam kako ona ovo trpi. Ima teorije da hoćemo da ga razdvojimo. Ti si meni rekao da kada bi neko ustao i rekao da ga njegova devojka gleda, da bi je odmah ostavio. Što sada ne uradiš? Jedva čekam tu svadbu, i voleo bih da medeni mesec traje što duže da se ona odmori. Ona da je moja sestra, ja bih je iselio sa kontinenta - rekao je Macanović.

- Čovek je rekao da ona njega gleda, on je rekao da se gledaju - rekao je Mića.

- Ja sam sigurna u sebe, dozvolila bih ti da ideš kod bivše žene, ali bih se tresla. Ja bih volela da ti uđe bivša žena da razgovarate, da vidim to, tresla bih se ali bih te pustila - rekla je Miona.

- Miona sada indirektno govori Ša da je pusti sa Stanislavom da ide u hotel, pa da vidi šta će da bude - rekla je Miljana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić