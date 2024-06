Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Đedoviću kako bi prokomentarisao situaciju između Anite Stanojlović, Matee Car i Jovane Tomić Matore.

- Ne jasno, vidi se na snimku da sam ja ćutao, pa sam i rekao da me zabole ku**c posle onoga što je mene intresovalo. Ja sam čuo reč tipovanje, ali nisam čuo ništa van toga. Ćutao sam i išao, meni je druga stvar bila u glavi. Što se tiče tog celokupnog tipovanja, Sandra je dok smo sedeli rekla da je Matea tražila brojeve i da je davala sve od sebe da uđe u rijaliti. Nisam siguran, ali mislim da mi je jedna od administratora poslala za Mateu, moram to da proverim. Što se tiče Matee, očigledno nije prošlo da dobije broj telefona, tako da je posle toga nahvatala za priču ovu budalu od 20 godina, ali nije samo ona. Onda je Anu Spasojević, evo Vanju od Ša - rekao je Đedović.

- Ja mogu da ispričam kako ja znam Mateu. Taj tiktok i meni je Matea pričala dok sam bio u fazi muvanja, kada budeš igrao sa onom, ja ću da ti giftam da je pobediš jer ne mogu da je gledam očima. Pitao sam: "Ko je ova devojka?", ona je rekla da je išla kod nje, meni je sve to bilo sumnjivo, a saznao sam da ima devojku. Delovalo mi je kao ljubomora. Ne mogu da tvrdim ništa, ali mi je to sumnjivo - rekao je Ša.

- Da li misliš da je ona imala sa Vanjom da bi se namentula da dobije poziv za rijaliti - pitala je Ivana.

- Matea mi je rekla da se posvađala sa Vanjom pre osam meseci - rekla je Anita.

- Ja jesam osetio mnogo toga, pa i za nju - rekao je Aleksić.

- Ta je riba očigledno malo opsednuta. Uhvatila se na priču, Anita je nasela na tu priču. Čuli smo da joj je Sandra Rešić bila dobra riba, ko zna koga tu sve ima, odradila priču, mislila da će da se uvuče u rijaliti. Kada sam razmišljao, tipovanje mi je pregruba reč, pre će biti da je nakon svega ovoga...Posle toga je s Matorom bila, onda idu ove poruke od Tamare, to meni nema veze s Mateom i Anitom, a onda se nadovezuju Ermina, Sandra, ali s obzirom da imamo detalj koji meni nije promakao, a drugima možda jeste, je taj da je za to dopisivanje između Anite i Matee pre ulaska ovde znala Jully, a Jully je neko ko je najbolja drugarica Ermine Pašović koja joj je vodila instagram dok je bila ovde. Pre će mi povući na tu stranu da se znalo, a sada Ermina dolazi i štiti Tamaru u toj priči, a potura Rešićku i Sredu. Jully je provereno znala pre početka rijalitija, a Lejdi poseduje informacije da te prepiske - rekao je Marko.

- Ja sam njima dala šansu da ih upoznam, delovale su mi tako - rekla je Lejdi Di.

- Automatska potvrda da je Jully znala, a ona i Ermina su bff...Vidi, mnogima je igralo da mi nalepe etiketu, ali ne postoji razgovor i nikakva prepiska koja je oko toga. Ja nisam mogao da se setim imena devojke, rekao sam: "Neka devojka na M, sećaš li se kad si za svadbu pravila haos", oni mogu da žive u teorijama zavere, a ja sam neko ko priča na osnovu dokaza - rekao je Đedović.

- Čuo sam Sandru, imaju dve stvari, Matora je rekla da joj je najbitnije to što je rekla Sandra da Anita nije tipovana, ali nikome ne veruje. Sada kada je dokazano da nije tako, sada joj više nije bitno. Čim je izašla iz Šiša bara, ona se odmah složila...Ako se dokaže od koga je Anita tipovana, Matora će znati sve. Sada se baca na Anđela da je on sve uradio, to je danas rečeno - rekao je Mića.

- Šta ti je on kriv što se zaljubio u tvoju bivšu ženu - skočio je Bebica.

- Ja mislim da je Anđelo ušao s namerom da smuva Anitu, da mi se osveti - rekla je Matora.

- Matora iz kompleksa hoće da uništi njih dvoje (Anita i Anđelo), jer da se pomirila pre šest meseci, o ovome se ne bi pričalo, sve bi oprostila - rekao je Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić