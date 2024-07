Sve je zaslužio: Anita otkrila da je ponosna na njenu i Anđelovu ljubav, oplela po Ivanu, pa otkrila kako gleda na odnos Jelene i Uroša (VIDEO)

Otovorila dušu dan 'pred superfinale!

Prva gošća voditelja Milana Miloševića bila je Anita Stanojlović, ona je na samom startu otkrila kako se oseća:

- Jako sam nervozna, jedva čekam da izađem da odem koje majke i deteta, ovde ću doći zbog Anđela kada nađem stan. Postoji kod mene neka sumnja, ali stvaarno mu sada verujem i verujem da će to biti napolju super. Imam periode kada mi se sve skupi, ali on me smiri. - rekla je Anita pa se osvrnula na komentare za Jelenu Marinković koja je prevarila Ivana.

- Ja nisam imala sa kim da pričam u kući kada sam se razišla sa Matorom,a Jeleni niko ništa ne govori, niko joj ne zamera, to je nepravda po mom mišljenu, a da li oni to rade jer mrze Ivana, a to što mu se desilo je zaslužio. On je čak nju danas branio, a to mi je katastrofa - rekla je Anita.

- On se bori za psa, a ne bori se za decu. Čovek koji je Željka upoznao prošle godine, on decu nije spomenuo, mogao je da kaže danas da želi nešto da promeni - rekala je Anita.

- Kako ti deluje odnos Uroša i Jelena? - upitao je Milan.

- Ja sam mislila da oni prave priču, a sada vidim da se ona zaljubila u Uroša. Mislim Ivan je juče rekao da su ona i Jelena glumili, a što se tiče Uroša, ne deluje mi da će on biti sa njom, to mu je bilo zanimljivo. Oni su meni rekla da sam provincijska profuknjača, a sve što su pričali meni to se desilo njima, a on sada ćuti.

Nakon toga Anita je otkrila da je Bojana ušla u vezu sa Bojanom kojoj je bio cilj da uništi Anđelinu porodicu da je sve radila iz inata.

- Bojana je samo čekala da Anđela izađe, da se skloni od nje. ANđela će stati uz porodicu, njoj je Bojana bila ono što se meni dešavalo, ali neće se to nastavti - rekla je Anita.

- Kako ti deluje Matora, ona priča sa Stefani? - upitao je Milan.

- Videla sam to sa Stefani, a ja mislim da je to uradila samo zbog mene, videla sam par situacija da sedi kao sa mnom, sve isto što je radila sa mnom. Što se tiče papira za razvod, mi smo sele jedna preko puta druge, ona je čitala sve namerno da bi Anđelo čuo da bi me zgadila Anđelu. Ona je pokušala da poremeti mene i Anđela i da pokaže da sam ja folirant. Moram da kažem da Ivan radi isto što je Matora radila meni. - odgovorila je Anita pa se nadovezala:

- Jelena je napolju imala još nekoga dok je Ivan bio ovde. Nisam znala da se on pojavio u radiju sa tezama, a on je sve to smišljeno uradio. Ne znam šta je sve spominjao radio namerno. - govorila je Anita pa je prokomentarisala Mionu i Ša.

- Nema ta veza budućnost, ona i dalje voli Stanislava - rekla je Anita.

Autor: N.B.