Čuli smo ko su: Đedović priznao da mu je najdraži momenat u Eliti raskrinkavanje braka Marinkovića! (VIDEO)

I dalje likuje zbog njihove propasti!

Marko Đedović otišao je u Rajski vrt, kako bi otvorio dušu Drvetu mudrosti.

- Koje bi utiske izdvojio - pitalo je Drvo.

- Neki nezaobilazni deo su bile debate, bile su mi zadovoljstvo. Znamo svi ove priče, ali ovo na kraju mi je bilo najzanimljivije. Istina uvek izađe na videlo, a Marinkovići su sve optuživali da su fejk, a ispostavilo se da su to ipak oni. Ta foliraža me je jako nervirala, sad smo čuli ko su i on i ona - rekao je Đedović.

- Da li postoji neki pozitivni utisak - upitalo je Drvo.

- Meni ovo nije negativno, ja to posmatram kao gledalac i drago mi je da sam učestvovao - rekao je Marko.

Autor: Iva Stanković