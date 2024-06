ZABORAVILE SUKOBE: Anita nahvalila Maju, a onda je Mića otkrio da li Stanislav igra igru u Eliti, pa otkrio kako gleda na Marinkovićevu! (VIDEO)

Njihove nominacije su mnoge iznanadile!

Usledila je nominacija Anita Stanojlović koja je otkrila kako gleda na Maju Marinković i Stanislava Krofaka.

- Što se tiče Maje ona je meni sada najbliža ovde, super smo. Drago mi je što imamo lepu komunikaciju. Bilo je ranije peckanja, ali sada smo super. Ja nemam ništa protiv Maje, nisam ljubomorna na nju, a smatram da nema potrebe za tim. Što se tiće Stanislava nemamo komunikaciju, od njega smo samo čuli budemo videli. Šaljem Stanislava - rekla je Anita.

- Stanislav je mutan kao Vardar, on je ovde ušao zbog drugih stvari. On je zatvoren, a prazni se preko treninga, da ne trenira, ne bi on mogao da iskulira neke stvari. Prema meni je iskren, družimo se i popričamo. Tvrdoglav je, ali vešto to skriva. On je izabrao put ćutanja, jer ne želi raspravu, Mislim da je napravio greši, trebalo je da razgovara sa Mionom, a tada bi nama sve bilo jasno. Rijaliti je shvatio neozbiljno, a ovo je mašina koja melje, a on je hteo neke stvari da radi na svoju ruku, - rekao je Mića pa dodao:

- Maja kao Maja, sve je isto. Ona moli za emociju, a to joj nije potrebno. Njoj ne treba vraćanje u prošla vremena, Prošlost treba ostaviti iza, Maja treba da veruje u bolje sutra,. Ona voli kada je ljudi hvale, voli kada se vidi njena promena. Ostaviću Maju - dodao je Mića.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: N.B.