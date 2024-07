Ni baba ga ne bi htela: Gledateljka osula paljbu po Janjušu, tvrdi da Miona i Ša nemaju budućnost napolju! (VIDEO)

Gospođa koja nema dlake na jeziku!

U toku je emisija ''Intervju sa pobednicom'' sa voditeljkom Dušicom Jakovljević. Večeras u studiju ugostila je pobednicu ''Elite 7'', Anitu Stanojlović.

Uključila se nova gledateljka, koja je podržala Anitu i prokomentarisala glavne situacije i učesnike u rijalitiju.

- Imamo nekoga na vezi - rekla je Dušica.

- Dobro veče, Anita je lepa, slatka, zgpdna. Anđelo joj je mnogo značio, kao i Mića. Njena majka je bila divna da čuva njeno dete o nju tako da vaspita. Sve pohvale, neka ostane takva.

- Kao ste reagovali na ostale situacije - upitala je Dušica.

- Dopao mi se Uroš, jedan mlad momak. Šta je on, to nikog ne treba da zanima, već treba da ih zanima njegova elokventnost. Izaziva, pa šta, to je rijaliti. Jelena je želela malo pažnje, trebalo je samo malo da se prepusti. Uroš je dasa, ali je pun sebe. Važno da je njoj bilo lepo, podržavam i to čak - odgovorila je gledateljka.

- Kako komentarišete Aneli i Janjuša - upitala je Dušica.

- Nikako, on je dno dna. Žao mi je Aneli, ali drago mi je da je pobedila naša Anita. Aneli je već čula šta je Maja doživela, ali nije trebalo da se upušta u sve to. Ne znam šta je videla na njemu, ni baba ga ne bi htela - kazala je gledateljka.

- U kom trenutku je Anita postala vaš favorit - pitala je voditeljka.

- Ne mogu da kažem da mi je bila favorit, više su Uroš i Đedović. Za Anitu sve pohvale - rekla je gledateljka.

- Mislite li da je Matora trebalo da spusti loptu - pitala je Dušica.

- Posle jeste, ali nije ni njoj bilo lako. Zaljubila se, ona nije koristoljubiva - rekla je voditeljka.

- Šta mislite o Stanislavu - pitala je voditeljka.

- Stanislav nije ušao zbog Ša, nego zbog Mione. Video je da se oni ne odvajaju, ali tipovao je on i Maju. Simpatičan je on, možda joj i oprosti - rekla je gledateljka.

- Mislite li da Miona i Ša imaju budućnost - glasilo je Dušičino pitanje.

- Ne, on je bolesno ljubomoran. Njeni roditelji su u pravu, nisu nimalo pretetali. Nije mi se dopalo to što je uradila roditeljima - kazala je gledateljka.

