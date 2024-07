Dobar je samo na daljinu: Gledateljka osula žestok rafal po Janjušu, otkrila gde je završila Vesna nakon rijalitija! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija 'Intervju sa pobednicom'. Ovo je prvo izdanje specijalnih emisija koju vodi Dušica Jakovljević. Mirjana iz Sremske Mitrovice otkrila da je veliki fan Anđela Rankovića, pa oplela po Marku Janjuševiću Janjušu smatrajući da ga je Aneli Ahmić uništila zauvek.

Mirjana, kako ste? -pitala je Dušicu.

-Dobro sam, meni je drago što nema voditelja kao što si ti. Ja sam bila podrška Luni i Marku, pa Aleks i Caru, pa sam sad podržavala Anđela i naravno Anitu. Mislim da je on nju toliko lepo usmerio na pravi put i sada se ponaša kao prava dama. Sačekaće do svadbe verovatno ali ima vremena. Ja sam matičar i zato mogu da ih venčam ako želim. Želela bih da se obratim Aniti i da joj kažem da nikad ne zažali za Matorom, to je prošlosti i ne dao Bog nikome ovde. Gledaj svoju porodicu i detence i drži Anđela -rekla je Mirjana.

-Upoznala sam se ja sa njegovim komšinicama tako da ga drže na oku -dodala je Anita.

Ja sam želela da Anđelo bude drugi a Anita prva, samo bih rekla da je Aneli veliki folirant i stalno je govorila da voli Janjuša a nema ništa od toga, Janjuš je mnogo propao. Čula sam da je Goca Džehverović uzela Vesnu i da se brine o njoj. Ona je htela da uvek bude u sredini. Janjuš je dobar samo na daljinu, ja ne bih mogla da izdržim sa njim da sam mlada. Aneli je drska i ume i ona da odbrusi -dodala je gledateljka.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja