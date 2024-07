Pogazio je svoje kodekse: Marko Smiljić smatra da se Ša totalno srozao u odnosu sa Mionom, otkrio da li je u kontaktu sa Slađom Poršelinom! (VIDEO)

Izneo svoje iskreno mišljenje!

Bivši učesnik Zadruge 6, Marko Smiljić, pojavio se na žurki povodom završetka Elite 7, te je tom prilikom prokomentarisao njegovu aferu sa Slađom Poršelinom, otkrivši da li se čuo sa njom i da li će joj se javiti večeras kada je bude ugledao. Nakon toga je prokomentarisao odnos Ša i Mione, smatravši da se Ša totalno srozao u tom odnosu.

Ćao Marko, ti si bio u nekoj aferi sa Slađom Poršelinom u Zadruzi 6, da li ćeš joj se večeras javiti i da li ste imali kontakt nakon što je ona izašla iz Elite?

-Ako je budem sreo naravno da ću se javiti, nema između nas nikakve zle krvi. Nisam pratio Elitu ali sam došao na žurku da ispoštujem čelnike produkcije.

Anita je osvojila prvo mesto, kako komentarišeš njenu pobedu? Kako komentarišeš njen odnos sa Anđelom?

-Verovatno je zaslužila čim je osvojila prvo mesto. Nadam se da će tu nagradu iskorisiti pametno, ipak ima dete, tako da mi nikako ne može biti krivo zbog toga jer će jedna porodica biti usrećena na neki način. Smatram da je mnogo bolje što je završila sezonu sa ovako jednim normalnim odnosom, a ne kao prošle sezone. On je jedan mlad i lep dečko tako da podržavam to sigurno. Ona prošli put nije bila toliko snađena u rijalitiju a ipak je Anđelo iskusan i uspeo je da je izvede na pravi put.

Prethodne sezone si bio zajedno u kući sa Ša, kako komentarišeš njegov odnos sa Mionom?

-On se iskreno donekle izblamirao, to je glas i ljudi napolju. Ispada samo da prošle godine nije imao priču pa je bio miran ali je ove godine pukao psihički ali ja ga gotivim jer ima neke principe i kodekse koje je pogazio zbog Mione. Ne znam što se Miona stidi tog intimnog odnosa ako ga već toliko voli, mislim da je to bilo totalno nepotrebno. Ako je njima super onda je i meni, ne bih voleo da se niko sažaljeva nadamnom i nikada ne bih iznosio prljav veš.

Autor: Nemanja Šolaja