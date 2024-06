Detinjast i totalno emocionalno nezreo: Stefan numerolog detaljno analizirao Ša, evo kako je ocenio njegovu ličnost! (VIDEO)

Izneo stručno mišljenje!

Poznati psiholog i numerolog, Stefan Dragojlović, gostovao je na Red Tv u emisiji 'Pitam za druga'. On je izneo detaljnu analizu ličnosti Nenada Aleksića Ša kroz psihološku prizmu.

Kako ti je delovao Ša nakon saznanja da će se organizovati svadba Mione i Stanislava, i kako ti njih dvoje deluju, nekako kao da su se obradovali kada su čuli za zadatak?

Mionu više ne mogu da procenim, kako se ona oseća i šta misli. Ona u nekim situacijama u kojima bi se druge devojke ponele mnogo žustrije i odsečnije, ona da odbrani u dve rečenice, jako hladnokrvno odgovori i ogradi se. Ona zna da ako se mnogo bude branila da će biti haos. Dijametralno suprotna od nje osoba je Ša, koji nastupa kao da je iz vatre iskočio, pomešan sa tim nekim infantilnim ponašanjem, on je na emocionalnom nivou nezreo. Ništa se emotivno nije promenio za ovih 10 godina. Čim se Miona dotakne neke teme kod njega se javlja posesivnost, strah od ostavljanja, nezrelost, strah od samoće, čak ima i osećaj da će njegov identitet biti ugrožen. On ima problem sa egom, uvek projektuje svoje osobine na druge ljude. On je jako impulsivan i nema emotivnu crtu koja je razvijena u potpunosti. Ljudi misle da je to iskrenost, ljudi koji nemaju mudrost u sebi su impulsivni, kod njega je impuls jači od emocije. Za nekog ko ima 43 godine treba bar da ima donekle normalnu emocionalnu inteligenciju.

Autor: Nemanja Šolaja