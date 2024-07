Nagli prekid intervjua: Ivan Marinković u totalnom rasulu nakon napada Žane na Jelenu, više nije mogao da izusti ni jednu reč! (VIDEO)

Ostao nem!

U toku je emisija 'Elita - Specijal'. Voditelj Joca Novinar uključio se u program, te je porazogavarao sa Ivanom Marinkovićem.

Kako je Jelena sad?

Mnogo ozbiljna ekipa mi je tu tako da ako me čeka nadrljala je Žana. Jelena je otišla u urgentni sa Gačićem tako da ne znam šta se dešava. Nije htela da me pogleda celu noć, samo me je pogledala kao da vidi ovu stativu ovde. Moguće je sve to, dečko sa kojim imaš se*s i koji ti šutira Beku ne znam šta je mogla da očekuje sa njim. Bacio sam slike sa njom, nije mi potrebno sve to. Ne mogu Joco više da pričam stvarno.

Autor: Nemanja Šolaja