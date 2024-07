Izneo nove detalje!

U toku je emisija 'Narod pita'. Večerašnja voditeljka Ivana Šopić ugostila je petoplasiranog učesnika Stanislava Krofaka. Gledalac koji se bavi borilačkim veštinama posavetovao je Stanislava da se zabavlja sa Majom i da se mane Mione, žestoko opleo po Ša.

U kom si momentu prelomio da ćeš ući u Belu kuću? -pitala je Ivana.

Ja sam jedan momenat sve to pratio i onda sam dobijao ponude za gostovanja i intervjue, nisam hteo nikome da se odazivam na to, doživeo sam tad šok i znao sam da ne ide na dobro, kad je sela pored Ša znao sam da je gotovo, zvao sam njenu majku i rekao sam je gotovo i da ne mogu da trpim, njena majka je pravdala i mislila je da neće dozvoliti tako neke stvari. Kad sam ulazio u kafić tako su odma kretale teme o svemu tome i ja sam govorio da sam završio sa njom i to je to. Meni je smetao taj deo gde je ona radila u nekom klubu i slali su mi klipove kako je grle , ja stvarno nisam hteo da dozvolim da radi po nekim garažima. Čak sam joj govorio da radi u knjigovodstvu kod mene jer sam ja bio zauzet po ceo dan i imao sam stegu da sam odgovoran za nekoga. Vremenom su počeli da mi pokazuju klipove i snimke i nisam hteo da dozvolim da se neko zeza sa mnom, pokazivali su mi medvediće i onda su mi ljudi pričali da sam mentol zbog svega, nakon toga sam odlučio da dođem u emisiju i nakon emisije sam otišao na razgovor, nakon ponude sam pristao ipak -rekao je Stanislav.

Hoćeš da kažeš da je ona uništila sliku kakvu je stvorila napolju?

Nju niko ne prepoznaje, ni njena porodica niti bilo ko napolju, ona je totalno druga devojka od kako je ušla u rijaliti -rekao je Stanislav.

Hteo sam da postavim pitanje Stanislavu, ja sam preko 30 godina u borilačkim sportovima i odlično poznajem Stanislava, ne možete da sudite u Krofaku ako ne znate sport kojim se bavite. To je takva disciplina i karakter, ne znam ko je ta Miona da mu se postavlja sto pitanja o njoj, on može na svakom prstu da ima po 10 devojaka. On je sve časno rekao, bio je malo zbunjen ali se radi o jednom divnom čoveku iz normalne porodice koji je postigao velik uspeh u tom sportu. Pitao bih ga da li planira neki meč do kraja godine i drugo pitanje da ne obraća pitanje na šarlatana Ša, čovek je visok 156 a govori za Stanislava da nije zgodan, treba da ga bude sramota, savetujem Stanislavu da se zabavlja sa Majom, ona je divan čovek za druženje fenomenalna, ne treba da se uzdrujava zbog Takija on je malo prenaglio -rekao je gledalac.

Nadam se da ću se krajem 11og meseca boriti, moram malo da se vratim u formu i nadam se da će me zvati iz organizacije i da ću se vratiti svojoj strašću. Maja je jako prijatelj odlična samo što je shvatila kad se dogodilo pismo da se poremetila i zato ću joj dati šansu napolju i malo pokušavam da prođe vreme. Mi se sada prelepo slažemo i nikada nam nije dosadno, lepo mi je stvarno sa njom -rekao je Stanislav.

Autor: Nemanja Šolaja