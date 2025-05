Sanja ne može da ćuti: Palo žestoko suočavanje Terze i Marka zbog Eninog spiska, ona morala da se umeša! (VIDEO)

Nije ih pustila da sami reše!

Marko Stefanović žestoko je zamerio Borislavu Terziću Terzi što mu je juče uvalio spisak Ene Čolić za kupovinu, te je on kupio Eni ni ne sluteći da je to za nju. Sanja se sada ubacila i jasno stavila Terzi do znanja da Marko tim postupkom ne poštuje ni sebe ni nju, zbog čega se on izvinio.

- Ako si mi drugar, drugar si mi. Nema toga da mi na kvarno daješ spisak. Ja sam mislio da je tvoj spisak - rekao je Marko.

- Ja nisam dao tebi da bih ti napravio problem - rekao je Terza.

- Pa napravio si mi - rekao je Marko.

- Pa ja sam ti dao, kakve veze ima? Dao sam Mateji, ali on je imao puno spiskova - rekao je Terza.

- Nije problem da li će njemu neko da kaže nešto, problem je što on ako kupuje ljudima s kojima nismo dobri, ne poštuje ni mene ni sebe - rekla je Sanja.

- Problem je što si to ti uradio. Ukoliko si dobar sa mnom, onda toga nema. Ukoliko želiš da budeš korektan sa mnom, to je to. Neće ona da ide da mi pušta priču - rekao je Marko.

- Okej, u pravu ste. Izvinite oboje - rekao je Terza.

- Ne zanima me ništa, tih postupaka više sa mnom nema - rekao je Marko.

Autor: N.Panić