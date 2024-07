Seka Persa spremna za kavez: Gledateljka žestoko izvređala Ša, on totalno ušao u crveno! (VIDEO)

Oplela po njemu!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnji voditelj Milan Milošević ugostio je finaliste Elite 7 Nenada Aleksića Ša i Mionu Jovanović. Snežana iz Jagodine ušla je u žestok sukob sa Ša, nazvala ga seka Persom koju treba zatvoriti u kavez, on je nazvao nekulturnom babetinom.

Uklonio sam 250 ljudi sa instagrama -rekao je Ša.

Muvačine jesi ali moraš i pesmu 'April' da ukloniš. To se podrazumevalo da kao divan dečko to uradi a ne da se diči sa tim, odma da si uklonio taj snimak. To je bio naš dogovor još na rijalitiju -dodala je Miona.

Nikada ja njoj neću da branim nikakvo postavljanje pesama ali Mića ide na blok da ga ne vidim -rekao je Ša.

Ja ne mislim da mi Mića misli loše samo mi priča o mojima kao da ja to već ne znam, sve ću ja to sama da rešim -rekla je Miona.

Nemam ništa pohvalno da kažem i zamolila bih Ša da mi se ne ubacuje u komentare. Znam te godinama kako radiš i šta radiš, ne verujem ti ništa i htela bih da kažem Mioni da nemaš prava jer nisi još uvek roditelj da sudiš svojim roditeljima. Jednog dana kad budeš bila roditelj onda ćeš moći da kažeš, ti si jako tvrdoglava i sebična, jako si egoistična.

Jel ste vi uvek sve uradili u životu kako treba, ako jeste onda ste vi neka sveta žena. Neću da dopustim da mi neko govori da si u kavezu -rekao je Ša.

Eto koliko si ispoštovao svoje obećanje, ti si jedan đilkoš, Miona pogledaj sa kojim seka Persom imaš odnos, ti dečko samo znaš da vređaš gledaoce -rekla je gledateljka.

Vi očigledno nemate šta lepo da kažete, to vaše vaspitanje nije normalno, sa takvima kao što ste vi ne mogu da razgovaram -rekao je Ša.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja