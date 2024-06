GUBITAK BEBE JOJ JE KAZNA, MENI JE VREĐALA DECU I UNUKE: Ljuba Pantović žestoko udarila na Staniju, pa je optužila da je lažirala trudnoću! Šok!

Bivša zadrugarka i fitnes instruktorka Ljuba Pantović žestoko je oplela po Staniji Dobrojević.

Njih dve su se sukobile još tokom rijalitija, a sada ju je Pantovćka optužila da je lažirala trudnoću s Asminom Durdžićem.

- Stanija je meni vređala decu i unuku, koje su mi sve na svetu i htela je da me povredi. Brutalno sam joj odgovorila i rekla sam da je bog gleda i da će je kazniti zbog svih reči koje mi je izgovorila - rekla je Ljuba, pa dodala:

- Mislim da joj se sve ovo dešava kao božija kazna. Bila sam šokirana kada sam videla kako se ponaša nakon što je izgubila bebu. Time je ponizila sve žene, majke koje su stvarno prošle kroz taj nesrećan trenutak.

Ljuba se i ranije se bavila ovom temom, a tada je pričala:

- Ako je izgubila dete, zaista mi je žao, ali mi je lajt fora ponašanje žene posle abortusa. Izgubila si dete, a nekoliko dana posle toga pojavljuješ se u medijima u beloj uskoj haljini. Žene koje su doživele to iskustvo znaju šta je izvodljivo, a šta ne, da ne grešim dušu, ali to njeno cerenje i keženje u medijima nije mi jasno. Žena koja izgubi dete ne ponaša se tako i ne radi to što radi. Ne bi joj bilo prvi put da laže i ta njena branjenja da nije ljubavnica. Imale smo nas dve verbalne okršaje, nabrojala sam joj imena i prezimena muškaraca s kojima je bila. Pretila mi je tada i bila je besna, ali ništa - ispričala je tada za domaće medije Ljuba.

