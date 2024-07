Verujem da sam mu se dopala i kao osoba: Maja uverena da je oborila Stanislava s nogu! (VIDEO)

Stoji pri svom stavu!

U toku je emisija ''Narod pita'' sa voditeljkom Anom Radulović. Njen večerašnji gost je Maja Marinković.

- Miona je izjavila da je Stanislav kupovao pratioce, da je ne bi čudilo da je napravio lažni Instagram profil svoje mame. Nije navodno znao ni ko si ti - rekla je Ana.

- To je smešna priča jer čim uđete na Tiktok, ja iskačem iz frižidera. Rekao je da zna da smo se nas dve družile. Ja sam neko ko je zastupljen javno. Dopala sam mu se fizički, ali to ne zadržava. Ako ne poseduješ neku energiju, džaba sve. Verujem da sam mu se dopala i kao osoba - rekla je Maja.

Uključila se nova gledateljka, Milica iz Sremskih Karlovaca.

- Maja ne zna sebe da ceni, nije joj bila potrebna veza sa Stanislavom. Smatram da on nije dobar čovek, ponižavao je. Ona je kriva za to. Mislim da je on vrlo sujetan i ušao je zbog Mione. Smatram da je ona privlačna za mnoge muškarce, zna da manipuliše. Volela bih da Maja poradi na svojim kvalitetima. Prva tri mesta trebalo je da budu poslednja tri mesta. Anita ima katastrofalnu prošlost, sad je kao Anđelo pere. Anelina priča je tek katastrofa. Najlošije mišljenje imam o Anđelu, oteo je svaku Matorinu devojku - rekla je Milica.

Autor: Iva Stanković