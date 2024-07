On je moj i ja ga ne dam: Maja Marinković svima dala do znanja da je Stanislav njen muškarac, evo da li ga voli! (VIDEO)

Ne dozvoljava nikome da mu priđe!

U toku je emisija 'Narod pita' voditeljka Ana Radulović ugostila je Maju Marinković koja je ove noći tu da sasluša sva pitanja i odgovori vernim gledaocima i čitaocima TV Pink i Pink.rs portala, ali i da sasluša kritike, kao i savete. Putem telefonskog poziva uključio se Vlada iz Beograda koji je za Maju imao bezbroj pitanja o njenom odnosu sa Stanislavom Krofakom.

Mislim da je Maja mnogo iskrenija od Stanislava, siguran sam da je sa njom bio zbog neke priče. Maja je dobar čovek i puna harizme, Stanislav je to uspeo da iskoristi. Majo da li misliš da te Stanislav voli? - upitao je Vlada.

-Ja jesam iskrena, ali to me puno košta u životu. Voleti je teška reč, ja mogu da kažem da volim mamu, tatu i Lea - rekla je Maja.

Vidim da se ti daješ u tom odnosu više - rekao je Vlada.

-Moja greška je što sam iznela neke stvari javno, voleti je teška reč, ali postoji mogućnost da se naš odnos nastavi tamo gde smo stali. On je imao mogućnost i da bude sa dobrim devojkama, ali nije želeo. Sve bi one htele kao ja, ali ne može to je moje i ja ga ne dam - rekla je Maja.

Ja se bojim da je on ne iskoristi jer vidim da je baš zagrejana - rekao je Vlada.

-Nikada ne bih dozvolila da me neko pravi budalom, ja sam sebe izgradila, ali ako neko smatra da može da nađe nešto bolje, nek proba. Ja ga ne smatram nekim klincem nezrelim - rekla je Maja.

Majo obzirom da je on Pantera da li ti ideš uz njega? - upitala je Ana.

-Pa jako smo lep par vizuelno, stvarno kada smo se pojavili na žurci jako smo bili lepi - rekla je Maja.

Autor: N.P