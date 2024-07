Mi smo bili sve sem ljubavi: Maja progovorila o odnosu sa Janjušem, pa priznala da joj je veza sa njim životni promašaj! (VIDEO)

Ovo će zaboleti košarkaša!

U toku je emisija 'Narod pita' voditeljka Ana Radulović ugostila je Maju Marinković koja je ove noći tu da sasluša sva pitanja i odgovori vernim gledaocima i čitaocima TV Pink i Pink.rs portala, ali i da sasluša kritike, kao i savete. Putem telefonskog poziva uključila se Vesna iz Beograda.

Majo imala si prilike da vidiš kako Slađa želi da uđe u vezu sa Stanislavom - rekla je Ana.

-Ja se ne ljutim, evo vidiš da me Stanislav i tu odbranio. Svesna sam da sam mu se ja svidela od samog starta, da sam videla bilo koji pogled prema drugoj devojci, mene to ne bi interesovalo. Da ja bacio udicu bilo gde, svaka bi bila sa njim iz kuće, ali njega to nije interesovalo - rekla je Maja.

Majo ja mislim iskreno da je Janjuš bio tvoja najveća ljubav, a ne Filip - rekla je Vesna.

-Janjuš i ja smo sve bili samo ne ljubav, to je bio čist promašaj. Filip je ispao veći čovek prema meni nego Janjuš i ja nemam potrebu da kažem ružnu reč za njega - rekla je Maja.

Majo volela bih da mi prokomentarišeš pobednicu - rekla je Vesna.

-Ja sam rekla da mislim da će Anita pobediti jer ona i Anđelo imaju veliku podršku. Anita i ja smo imale sukobe, ali smo izgladile sve. Anđelo je jedan super momak koji je jako kulturan - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P