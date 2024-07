Mozak si mi spržio: Aneli i Janjuš u komičnoj borbi protiv gledaoca! (VIDEO)

Hit!

U toku je emisija ''Narod pita'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Njegovi večerašnji gosti su Marko Janjušević Janjuš i Aneli Ahmić.

Uključio se novi gledalac, Almir iz Miloševca.

- Janjuše, žao mi je tebe. Mislim da nije trebalo da ostaviš ženu s kojom imaš prvo dete. To ti je fatalna dečka jer ti je Aneli pobacila dete. To je Božja kazna, velika trauma. Trebalo je da ostanete uz dete - rekao je Almir.

- Imam jedno dete već i mislim da on ne bi bio dobar otac mom detetu. Slažem se da je trauma, ali ne vidim da bi Janjuš bio uz mene. Ja sam tako odlučila i tako je bilo najbolje za oboje - rekla je Aneli.

- Devojko, idi tamo gde pripadaš i pomoli se, da okajaš svoje grehe - rekao je gledalac.

- On je meni svesno pravio dete, on je planirao to. Ja sam rekla da sam želela dete napolju - rekla je Ahmićeva.

- Čoveče, mozak si mi spržio. J*beš li ti šta - rekao je Janjuš.

- Da li mislite da će biti zajedno opet - upitao je Milan.

- Biće zauvek zajedno, kao vepar i krmača - rekao je Almir.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković