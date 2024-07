Hitno uključenje Šmizle: Javno prozvala Marinkoviće, pa otkrila sve o njihovom životu - evo na čijoj je strani! (VIDEO)

Ona ih najbolje poznaje!

U toku je emisija 'Narod pita' voditelj Milan Milošević ugostio je Ivana Marinkovića i Jelenu Marinković koji su ove noći tu da saslušaju sva pitanja i odgovori vernim gledaocima i čitaocima TV Pink i Pink.rs portala, ali i da saslušaju kritike, kao i savete.

-Evo je Jelena patetika, pa ona plače. Nema ljutnje, nema mama i tata sada, sad ideš kod Uroša i uživaš sa njim - rekao je Ivan.

Dobro veče, ovde Šmizla. Pratim situaciju, treba mi samo šampanjac jer sada uživam. On je svima je*ao mamu ku*vinu, ne podržavam što čačka Jelenu za dete, ali ga podržavam što ovu ku*vu vređa. To su ku*ve, a ne mi što imamo silikone. Ova ti se nabila na pe*is iza leđa, podrška ide Ivanu iako sam u jako lošim odnosima - rekla je Šmizla.

-Ja sam u istim odnosima sa tobom kao što sam bio, ti si ta koja menja mišljenje kako dune. Jel ja treba da krenem i da kažem nešto o tebi, ako si mislila da sam tebe nazivao tim stvarima, ali Šmizla to jesi bila. Tebe je muškarac prevario sa muškarcem - rekao je Ivan.

Ja sam tebi je*ala mamu, ali ti decu nikada nisam uzela u usta. Ja svog muža i muškarca nikada nisam prevarila, ali mi sad pričamo o tvojoj ku*vi koja te je prevarila javno - rekla je Šmizla.

-Nije bitno da li si ti ku*va, a ja peder. Poenta je ono što si na početku rekla, ja sam zbog moje žene izgubio sav onaj deo kredibiliteta koji sam imao zbog ovoga što mi je ona uradila - rekao je Ivan.

Šmizlo da li misliš da je ona ku*va zbog postupka koji je ona uradila? - upitao je Milan,

-Ovo i ovako nikad nije uradio, ovo je užas. Ivan je mnogo izgubio što je od nje napravio gradsku ribu, a sada se prebacila na dro*u. Bravo za ono što si rekao da je prodavala cigarete u tempu. Mislim da će se u narednom periodu ona izdrndati sa kim stigne, onda će da je isfušare kao što se to radi sa ovakvim raspandrkačama. Ivan je šmeker za onog naduvanog klinca, kad bude shvatila šta je izgubila moliće Ivana da se vrati. Ona ne zna šta znači imati u Beogradu dva kradata svoja. Znam da je varala Ivana napolju, ali on nikada to nije hteo da sluša, zato nas je sve i vređao. Svesno je zatvarao oči pred istinom - rekla je Šmizla.

Autor: N.P