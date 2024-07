Meni je on bitan: Maja uputila reči hvale Stanislavljevoj majci, pa osudila Mionino ponašanje na superfinalu! (VIDEO)

O porodici Krofak sve najbolje!

U toku je emisija ''Narod pita'' sa voditeljkom Anom Radulović. Njen večerašnji gost je Maja Marinković.

- Majo, kažeš da je Stanislav opušteniji i više priča van kamera. Šta ti je rekao za Mionu - pitala je Ana.

- Nismo komentarisali učesnike, uverila sam se da ona njega stvarno ne interesuje. Pokazao mi je to i unutra, ali ta svadba mi je bila noćna mora. Njoj nije bio zadatak, videli smo kako je odreagovala u hotelu - rekla je Maja.

Uključila se nova gledateljka, Milena iz Beograda.

- Da čestitam Maji četvrto mesto, Stanislav je bio moi favorit. Imam samo zamerku za Maju. Kad se posvađala sa Stanislavom, rekla mu je sve ružne reči. Ona je Takijeva princeza, ali nije princeza da vređa. Takođe i da Taki kaže da je Stanislav običan vodoinstalater. To je mnogo ružno, Stanislav je sve stvorio sebi - rekla je Milena.

- To je bila jedna svađa, ne postoji nigde savršenstvo. Smatram da je ovo moj najnormalniji odnos. Normalno je da nekad dođe do svađe, dok je u granicama normale. Gospođa mora da zna da je Taki potvrđivao moje reči. Ja nisam ništa loše rekla za njegovu porodicu, oni imaju predrasude. Ako sam ja njegov izbor, to je to - rekla je Marinkovićeva.

- Kako ti deluje njegova majka - upitala je voditeljka.

- Deluje normalno i kulturno. Nije rekla nijednu lošu reč za mene, tako da ja nemam potrebu da pričam nešto loše. Meni je on bitan -rekla je Marinkovićeva.

- Mnogo pažnje je privukla Miona jer nije htela da se pozdravi s njima na finalu

- To je nekulturno, živela je s njima devet meseci. Ne mora da to bude iz emocija, nego iz poštovanja. To je kućno vaspitanje, ja bih pružila ruku. Mada, kad se onako ponela prema roditeljima, šta oečkivati.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković