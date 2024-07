Nikad oštriji sud: Zoki iz Beograda žestoko opleo po Marinkoviću, pa otkrio zbog čega ga se stidi ceo kraj! (VIDEO)

Opleo!

U toku je emisija 'Narod pita' voditelj Milan Milošević ugostio je Ivana Marinkovića i Jelenu Marinković koji su ove noći tu da saslušaju sva pitanja i odgovori vernim gledaocima i čitaocima TV Pink i Pink.rs portala, ali i da saslušaju kritike, kao i savete. Putem telefonskog poziva se uključio Zoran iz Beograda koji je pružio podršku Jeleni Marinković.

-Jelena je pogrešila, ali ovaj što ima dva razreda gimnazije, pa ja ne znam ko može da obuzda ovakvo stvorenje? On je kao bio glavni, ali sada se vidi ko je on. On je jedno govedo sa njivo. Jelena je to uradila jer je imala takvog muža, on je imao kocku i piće i ništa drugo. Koja žena će da toleriše kockara ili pijanca - rekao je Zoran.

-Mene je Jelena upoznala kao pijanca i bila sa mnom dve godine kad sam bio po ceo dan 24 sata pijan - rekao je Ivan.

-Ćuti seljaku jedan - rekao je Zoran.

-Ajde majmune bre jedan - rekao je Ivan.

-To možeš da kažeš svojoj sestri - rekao je Zoran.

-Ajde ćuti. Jel sam ja kriv što me ona trpela, jel sam je terao? - upitao je Ivan.

-Ja sam sedeo u jednom restoranu u njegovoj ulici, oni meni kažu da on sramoti ceo kraj - rekao je Zoki.

