Zlo kakvo svet nije video: Gledateljka osula rafal uvreda po Matoroj, ona otkrila da je uvidela ko joj je prioritet! (VIDEO)

Padaju niske uvrede!

U toku je emisija 'Narod pita'. Večerašnji voditelj Milan Milošević ugostio je u studiju Anitu Stanojlović, Anđela Rankovića i Jovanu Tomić Matoru. Angelina iz Kruševca izvređala je žestoko Matur, te uzdigla u nebesa Anđela i Anitu.

Veliki pozdrav za Anitu i Anđela, oni su mi divni i sve najbolje im želim, ja sam njihov fan, ne dajte se i budite najjači. Htela sam Matoru da pitam, pokušavala si da ih razdvojiš i sad opet, ne možeš im ništa, kako može Anđelo da bude peder, ti si jedno zlo kakav svet nije video, sve što pričaš će da ti se vrati -rekla je gledateljka.

Ima pravom žena da misli te stvari, uviđam sve više svoje greške i uviđam šta je prioritet i da je to porodica, hvala gospođi svako pljuvanje me čini boljom i jačom. Više nemam prava na grešku što se tiče porodice -rekla je Matora.

Vreme će da se pokaže da li je to tako ja joj želim da se zbliži sa porodicom, ako joj je bolje čemu potreba da priča nešto o nama, ona kaže da sam ja rekao da je pripita a sama je to rekla, sve bi bilo super i lepo da ona to primeni u praksi -rekao je Anđelo.

Autor: Nemanja Šolaja