Miona na stubu srama: Njen sukob sa porodicom ne može da se zaboravi, Mića i Milica je najstrašnije ocrnili! (VIDEO)

Njeno ponašanje nakon Elite ostavilo je mnoge u šoku!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Narod pita" pitao je Milicu Veličković da prokomentariše Mionu Jovanović i Nenada Aleksića Ša.

- Miona je običan folirant i u emisiji sam videla kako su se promenili, pričali su kako su super, pa je onda on izlazio, pušio... Ona hoće da izgradi karijeru, Ša može da joj pomogne, ali džaba sa tom grobljanskom karijerom. To je energija kao da sam ja pevačica. Tea Tairović sa Amazona. Čeka da se izbaci pesma, možda da se ode do Beograda na vodi - govorila je Milica.

- Ti si nju provukla i u prvom svom obraćanju - dodao je Darko.

- Ljudi misle da sam opsednuta. Meni oni non stop izlaze, ja da sam znala do koje mere je to donesi mi papuče, još gore bih komentarisala. Bila bi nebitni fikus ostala bi tri nedelje. Neka se završi "Narod pita", emisije, pa možda posle dva meseca uđe u osmicu kao rijaliti zvezda, a ne pevačica - nastavila je Veličkovićeva, a onda je objasnila pitanje koje je postavila Mioni kad je pominjala njenu kuću:

- Ona jeste smehoteka. Nisam htela je vređam šta neko ima ili ne, ja sam skroman tip. Nečija baba da pita zašto nije kupio stan na prestižnom mestu, vidi se primitivizam. Ne bih se ni ja vraćala tamo, da vidim stan od 140.000, jeste Zemun, ali nova zgrada - rekla je Milica.

- Mićo, kako gledaš na Mionin sukob sa porodicom? - upitao je Darko Tanasijević.

- Ja za tu vezu nisam bio od prvog dana, smirivao sam, a oni su se ponašali kao ludaci. Ona je meni rekla za superfinalnu noć kao da li sam ja video ponašanje njenih roditelja. Devojka se pogubila, možda beži od nečega gde nije zadovoljna. Milica je trudna, pa je otišla kući. Miona je otišla da prepsava da bi dokazala lojalnost, možda je čežnja za nečim što želi ceo život, materijalna stvar. Ona je trebala da zagrli majku, da zaplače i da kaže da ga voli - pričao je Mića.

- Ona nije htela majci da čestita rođendan jer je rekla da je prošlo 12 sati. Meni nije normalno da se neko tako ponaša prema majci i babi, nema njoj pomoći - dodala je Milica.

- Meni je njena majka prišla, ja sam joj rekao da je pusti da udari glavom u zid - rekao je Mića.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. N.