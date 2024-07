Jahačice, ne zanima me DNK: Asmin Durdžić žestoko odgovorio Aneli, zapretio joj advokatom

Bivši partneri Aneli Ahmić i Asmin Durdžić ponovo su javno zaratili, posle noćašnje emisije "Elita - Narod pita", kada se u studiju povela priča oko DNK analize kojom bi trebalo da se utvrdi da li je on Norin otac.

Lepi Mića, koji je gostovao u emisiji prošle noći, ušao je u žestok verbalni obračun sa Durdžićem, koji se telefonskim putem uključio u emisiju, a potom predložio da se Asmin i Aneli sastanu u petak u Lincu, kako bi uradili DNK analizu i utvrdili njegovo očinstvo.

Danas se tim povodom za naš portal oglasila Aneli.

- - Što se tiče DNK, ja sam na raspologanju možemo se naći u Sarajevu, Dubrvniku i Beogradu, može doći gde želi, ja nikome ne idem na noge, što se tiče mene ja znam ko je otac deteta, a to što je on rekao su puste laži koje slušamo godinu dana. Ja nemam komunikaciju sa njim, niti želim,a on ako želi DNK neka kaže, rekla sam gde može gde dođe, a evo javno ga pozivam i na poligraf jer tvrdi da nismo od 2022. godine zajedno, a u mom telefonu svi dokazi postoje. Moram dodati da on nije kontaktirao moju porodicu za DNK analizu, iako su oni bili za to dok sam ja bila u Eliti. Dosta je više njegovih laži i načina na koji ponižava i mene i moju prodicu, a očigleno nije svestan da ponižava i svoje dete. Ja sam mu na raspolaganju i za poligraf i za DNK u bilo koje doba da me pozove rekla sam gde sam, ali sa monsutumom da se nalazim negde u Austriji, neću - rekla je Aneli za Pink.rs.

Nakon njene izjave, za naš portal oglasio se i Asmin.

- Pali Aneli, ne zanimaš me ni ti ni DNK ni tvoj poligraf, ni tvoja jeftina rijaliti priča. Sve samo preko mog advokata i ne obraćaj mi se više preko medija. Za mene ne postojiš, a Nora će sama doći kod mene kad poraste i vidi kako je mama glumica radila za popularnost.... Ćao, jahačice - poručio je Durdžić u izjavi za Pink.rs.

