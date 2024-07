Isplivao cenovnik Stanislava Krofaka: Nudi tri usluge, a evo koliko para traži za to!

Ovo je cena ako želite da trenirate kod Pantere!

Stanislav Krofak zauzeo je peto mesto u rijalitiju "Elita", a sada je na jednom Instagram profilu koji nosi njegovo ime objavljen cenovnik usluga u oblasti fitnesa.

Naime, Stanislav je profesionalni MMA borac, a svoje umeće kada je trening u pitanju pokazao je u "Zadruzi" i na primeru Jovane Tomić Matore, koja je drastično smršala, pa čak i nabacila mišiće.

Sada je javno saopšteno koliko koštaju njegove usluge.

- Trening i ishrana 150 evra, samo trening 100 evra, samo ishrana 90 evra.

Podsetimo, Stanislav je zaveo Maju Marinković u rijalitiju, ali su raskinuli i sada se druže. On je po izlasku ostavio prostor za njihovo pomirenje, ali nakon što je Filip Car javno rekao da ga je bivša zvala, Krofak je promenio stav.

- Pročitao sam. Ne znam, šta bih rekao i kome bih verovao. Maja mi je rekla da je on nju zvao, nisam ulazio u detalje - rekao je Krofak u emisiji "Narod pita", a onda otkrio da li njegovi planovi o vezi sa Majom ostaju isti i nakon ovoga:

- Ne zanima me trenutno nikakva veza, želim biti sam neko vreme - poručio je on za Pink.rs.

Nakon Careve izjave oglasila se i Marinkovićka.

- Zaista se ne bih bavila svojim bivšim odnosima, to je za mene završena priča. To što drugi meni šalju poruke, zovu sa skrivenog, pa kada vide da ne odgovaram na poruke i pozive, optužuju me da sam spominjala nečiju trudnoću, samo sam htela da objasnim da ja to nijednog trenutka nisam rekla, niti sam monstrum da se time bavim - rekla je Maja.

Autor: A. N.