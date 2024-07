Ne zna se ko je ljigaviji: Milena dala svoj sud o Marinkovićima i piratu - Ubeđena da njihova priča ima pozadinu (VIDEO)

Nikoga ne štedi!

U jednom momentu tokom emisije Narod pita, voditeljka je upitala Milenu Kačavendu šta misli o Ivanu i Jeleni Marinković:

- Ja njih ne mogu da smislim, Ivanom manje. On je zaratio sa velikim brojem ljudi zbog nje, a ona je na kraju pokazala kakva je to osoba. Ona je mene vređala kada sam se vratila nakon mamine smrti. Oni su jezivi, ogavni, toliko su vređali i pljuvali porodice, i ja razumem Žanu, iako nemam tolaranciju na to. Ivan je to veče sve vreme provcirao i mene i Žanu - rekla je Milena.

- Kako gledaš na suđenje Ivana i tvoje bivše drugarice? - upitala je Ana.

- Svi se sude za mnoge stvari, ali mislim da je on ušao zbog Lakića, ne čudi me da se tuže, ali ne bi me čudila ni da se druže. Da moram da biram na čijoj strani bi bila, pa skočila bih u septičku jamu. Ja ne verujem u tu njihovu priču, svega tu ima, ljigavi su, ogavni i oni i pirat sa Kariba. - rekla je Milena.

Usledilo je uključenje gledateljke koja je sve vreme hvalila Milenu i njeno ponašanje u Eliti:

Autor: pink.rs