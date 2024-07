Meni treba neki jak muškarac: Kačavenda osula paljbu po Samiru, Uroš stao u njegovu odbranu! (VIDEO)

Ramović u centru sukoba!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditeljka u studiju je Ana Radulović. Njeni večerašnji gosti su Milena Kačavenda i Uroš Stanić.

- Kako to da ste došli do toga da se ne poznajete - pitala je Ana.

- Samir je dobar dečko, svestran i s njim možeš da razgovaraš o svemu. Bili bi prijatelji, da to nije izgovorio. Bilo je komentara ukućana i njegove porodice, ali briga me za to. Napisao mi je poruku nakon izlaska, onako podužu. Objašnjavao je kako je iskren sa emocijama prema meni. Nikad neću biti ljubavnica, niti ću biti. Mislim i da su ga gledaoci izbacili na kraju jer je pokazao pravo lice. Ni sa kim se nije svađao osim sa mnom. Meni treba neki jak muškarac - rekla je Kačavenda.

- Voleo bih da imam muškarca kao što je Samir. Preterivao je, ali bio je romantičan. Mislim da se zaljubio u pogrešnu osobu. Mlakonja je, ali bio je sladak. Pokušavao je da je osvoji i trebalo je da se na neki drugi način distanciraš. Davala si mu lažnu nadu, pipao ti je butinu. Muvao te je kulturno - rekao je Uroš.

- Imam krivicu, ali Bože moj - rekla je Milena.

Uključila se nova gledateljka, Vesna iz Zrenjanina.

- Uroše, da li si ostvario neke od svojih ciljeva i koji su to

- Nijedan nisam ostvario jer sam ušao sa nekom drugom vizijom. Hteo sam da se drugačije predstavim ljudima. Nisam taktizirao, bio sam iskren. Nisam ništa ostvario i to me deprimira - odgovorio je Uroš.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković