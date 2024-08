Ne štedi reči: Jelena osolila po Janjušu zbog njegovog ponašanja, Uroš stao u njegovu odbranu (VIDEO)

Na različitim stranama!

Dragan iz Kragujevca bio je naredni gledalac kom je voditeljka Ivana Šopić u emisiji "Narod pita" poželela dobro veče.

- Jelena, da li misliš da će Uroš da te oženi, da će srećno da živi s tobom? Kakva su tvoja razmišljanja u tom pravcu? Mislim da od toga nema ništa - rekao je gledalac.

- To što pričate da je stabilno, ne bi otišlo na takav način - rekao je Rajačić.

- Nekako mi je on onako, čovek, nit smrdi nit miriše i ona nek mi kaže šta misli o budućnosti sa tim Urošem - rekao je gledalac.

- Evo gospodine, ja ne razmišljam o budućnosti ne sa Urošem, nego sa bilo kojim muškarcem - rekla je Jelena.

- Više pričaju da je Uroš bio sprdnja, da nema pojma o životu, ali dobro, ti si nasela na tu foru. J**eš oči, gledaj dušu. Ti si prevrtljiva, bila si takva i tamo - rekao je gledalac.

- Ne brinite vi ništa, biće sve u redu kod mene - rekla je Jelena.

- Ne voli on tebe, ti si se možda zaljubila u oči, ne znam ni u šta još, možda ima nešto veće od Ivana. Bila si dobra u "Eliti", nisi bila loša - rekao je gledalac.

Ivana je potom porazgovarala sa Jelenom o Marku Janjuševiću Janjušu.

- Janjuš me je mnogo razočarao. Mesecima smo bili bukvalno uz njega i Ivan i ja, i Uroš, kada je on preživljavao nepravdu, kako je on shvatao, Aneli i ja smo ostale u jako korektnim odnosima. Uvek sam ga podržavala i kao on je toliko bio pogođen da je ustao da mi kaže: "Sram me bilo", to mi je rekao Janjuš koji je prevario ženu, razveo se zbog Maje i svake sledeće sezone ulazio sa pričom da se pomirio sa ženom, pa nađe drugu. Mogao je da mi kaže da ovo što sam uradila je jako loše, on je bio jako srčan - rekla je Jelena.

- Ljudi danas više cene ljude koji kalkulišu, nego ljude koji ti iskreno kažu. Smatram da Janjuš ima bolje mišljenje o njoj nego mnogi koji je savetuju. Ja sam zamerao njoj, to je ta daljnja rasprava sa Ivanom, gde su ulazili u dubioze, jer su do juče bili super. Ivan priča da je neki šmeker, rekao sam mu da ako priča da je šmeker, neka onda ćuti, šmeker ćuti. Ja sam Janjušu govorio da želim da stanem iza nje, a u ovim ostalim ne želim, jer mi se ne dopada - rekao je Rajačić.

Autor: Nikola Žugić