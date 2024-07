Procurio snimak iz operacione sale: Slađa Poršelina na stolu kod plastičara, radi čitav paket operacija (VIDEO)

Slađa Lazić Blinda Poršelina, superfinalistkinja rijalitija "Elita", danas je otišla u jednu privatnu beogradsku kliniku kako bi se podvrgla čitavom setu plastičnih operacija posle kojih bi trebalo da, po njenoj želji, zaliči na starletu Anu Korać.

Bivša učesnica rijalitija uradiće čak nekoliko operacija.

- Radim nos i kapke, mačije oči, a sledećeg puta videćemo da li ćemo raditi grudi odmah ili... Ja sam za to da legnem i uradim sve kompletno, ali to verovatno neće moći. Moj doktor je insistirao da me prvo pogleda, pa da se sve dogovorimo. Oduvek sam želela da ličim na Anu Korać, moram zvanično da kažem, to jeste istina, iako su mi govorili da želim da ličim na Staniju i Maju Marinković. To nije istina. Ana Korać ima najlepše lice od starleta. Nju jako gotivim. Što se mene lično tiče, sve mi se sviđa na Ani Korać i kako je ona urađena - objasnila je Slađa za Pink.rs.

Nakon što smo je ispratili kod doktora, na društvenim mrežama pojavio se snimak iz operacione sale. Pripremu za operacije usnimio je njen prijatelj i frizer, a kako Slađa izgleda na operacionom stolu kod plastičnog hirurga pogledajte u nastavku:

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: Darko Tanasijević