U emisiju "Narod pita", u kojoj je Lepi Mića gostovao, uključio se Asmin Durdžić a nakon što ga je Lepi Mića iznervirao rešio da krene za Beograd da se suoči s njim.

Kako smo saznali, Asmin je sve vreme bio ispred Mićine zgrade i čekao ga da se suoče, a mi smo odmah stupili u kontakt sa Mićom, koji je brutalno uzvratio Asminu:

- Dobio sam informaciju da mi je lažni Stanislav bio ispred mojih vrata. Evo ja sedim ispred moje zgrade, bio sam na bazenu, a sad sam na ručku sa prijateljima. Tu sam, sedim ispred zgrade, ne intresuje me ponašanje pojedinih psihopata, ne znam šta rade te dvorske lude po Beogradu. Nikada nikoga nisam prijavio policiji, niti sam bio u policiji, niti sam ikoga tužio, to je sve laž. Svako svojim ponašanjem govori o sebi. Ne pada mi na um da nebitnim licima dajem medijski prostor, ja se nikoga ne bojim, šetam u svom gradu, a ako neko misli da ga se bojim, taj može da mi se nap**i k**ca. Nisam znao, ali sam sada utvrdio da je gospodin starletan veća starleta od Stanije - rekao je Mića i uz to nam poslao fotografiju kao dokaz da sedi ispred zgrade, a koju možete pogledati u nastavku:

Autor: Nikola Žugić