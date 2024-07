Podrška nije štedela: Stigli pokloni za Rajačića pred emisiju, pogledajte šta su mu poručili (FOTO)

U večerašnju emisiju "Narod pita", jedan preko puta drugog, sešće dva ljutita neprijatelja - Uroš Rajačić i Ivan Marinković!

Uroš Rajačić je tokom trajanja "Elite" izrazio simpatije prema Maji Marinković, ali se to pred sam kraj rijalitija okrenulo naopačke, kada je isplivala njegova afera sa i dalje udatom Jelenom Ilić Marinković, na videlo. Naime, to je obelodanila Stefani Grujić, a Uroš i Jelena su to priznali na poslednjem "Pretresu nedelje" o čemu i dan-danas bruji region.

Kako je večeras jedan od gostiju u emisiji "Narod pita" i sam Rajačić, u zgradu TV Pink stigli su pokloni od njegove i Jelenine podrške. Pored medvedića, tompusa, pića i slatkiša, stigla je i emotivna poruka od njegove podrške.

Pink.rs/N. Žugić Pink.rs/N. Žugić Previous Next

Naime, oni su mu u poruci pružili punu podršku u njegovom odnosu sa Jelenom, koji je i dalje nedefinisan, s obzirom da ni jedno, a ni drugo, nisu jasno precizirali prirodu njihovog odnosa. Poruku podrške pogledajte u nastavku:

Sve poklone, pogledajte u video-prilogu u nastavku ovog teksta:

Autor: Nikola Žugić