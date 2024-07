Gledao ju je kao trofej: Ivan smatra da je Uroš iskoristio Jelenu kao rijaliti priču! (VIDEO)

Izneo svoju teoriju!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditeljka u studiju je Ivana Šopić. Njeni večerašnji gosti su Ivan Marinković i Uroš Rajačić.

- Uroše, da li ste Jelena i ti imali te tajne signale - pitala je Ivana.

- Imali su, ono kad je Jelena ispitivala Jovanu kakav je Uroš u s*ksu - dodao je Ivan.

- Prvi put čujem za to, inače nismo imali signale. Jedino te čokoladice i neka pipanja - odgovorio je Rajačić.

- Da li si pomislio nekad da je Ivan znao, ali se pravio lud - upitala je Ivana.

- Nisam razmišljao o tome - odgovorio je Uroš.

- Razumeo bih više, da sam video tu obostranu zaljubljenost. On je prvi put u rijalitiju, pa mu je sve to odgovaralo i zato nije obraćao pažnju. On je nju gledao kao trofej - rekao je Marinković.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković