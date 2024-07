Insta rešetka: Rajačić odgovorio na prozivke da je Car sa kineskog sajta, pa progovorio o vezi sa Jelenom! (VIDEO)

Ni njega publika nije štedela, u video-snimku pogledajte kako se snašao!

Uroš Rajačić odgovorio je na pitanja publike u okviru naše rubrike "Insta rešetka". Publika je putem našeg progila na duštvenoj mreži Instagram imala priliku da ga pita sve što poželi, a mi smo mu postavili najzanimljivija pitanja.

Da li ti se sviđa Maja Marinković?

- Ne.

Je l' si jo uvek sa Jelenom?

- Ne mogu biti još uvek, kad nisam ni bio. Razmisliću, razmislićemo da li ćemo biti.

Je l' te nije sramota da uzimaš Ivanove majice i da budeš sa njegovom ženom?

- Nije.

Od 1 do 10 koliko ti se sviđa Jelena? Top ste par

- 9.

Kako je danas Filip Car sa Aliekspresa?

- Kao i pitanja.

Da li si Janjušu pravi prijatelj i da li te on smatra?

- Ne znam kako me smatra, za koga se odlučim da budem drug i prijatelj biću do kraja, a to ne mislim na rijaliti kolegijalnost.

