Insta rešetka: Anita progovorila o braku sa Anđelom, pa priznala u šta će uložiti nagradu od 100.000 evra (VIDEO)

Pobednica "Elite" Anita Stanojlović odgovorila je na pitanja čitalaca Pink.rs, koja su joj u okviru rubrike "Insta rešetka" postavili putem Instagrama. Najveći broj njih ticao se njene veze s Anđelom Rankovićem.

Planirate li ti i Anđelo nešto ozbiljnije sada kada ste izašli napolje?

- Ne znam šta oni ozbiljnije očekuju od naše veze? Korak po korak... Za brak i nešto ostalo je potrebno mnogo više vremena, tako da, sve u svoje vreme.

Anđelo je kupio stan, a koji je tvoj sledeći korak?

- Moj sledeći korak je otvaranje mog salona u Kruševcu, za sada, ali možda bude i Kruševac i Beograd, videćemo. Neću ništa unapred da pričam, ali to je neki moj plan.

Ako znaš da Anđelu smetaju cigarete, zašto ih nisi smanjila?

- Nije mi to zatražio, kada bi mi zatražio verovatno bih ih ostavila, kao što sam to uradila kada mi je prvi dečko to tražio. Nije mi rekao:"Hej, ostavi, smeta mi", ako to bude tražio, naravno da ću smanjiti ili izbaciti skroz - objasnila je Anita, a šta su je još pitali i kakve odgovore je dala pogledajte u nastavku:

Autor: N. Brajović