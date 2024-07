Oglasila se Bojana Pavlović: Nakon skandala sa Anđelom Šparavalo progovorila o bivšoj devojci!

Svojim fanovima odgovorila na goruća pitanja iz Elite, ali o jednoj temi ipak nije želela da priča iako je dolazilo mnogo pitanja!

Bivša učesnica "Elite" Anđela Šparavalo jutros je sve iznenadila kad se oglasila iz porodičnog doma i otkrila da više nije sa Bojanom Pavlović. Nakon toga pojavile su se prepiske na društvenim mrežama, a na profilu koji je objavio može da se vidi kako je ona pisala da ima plan da opljačka svoju porodicu i opet ode kod Bojane.

Nakon današnje drame Bojana se putem svog profila na društvenoj mreži Instagram uključila u prenos uživo, a iako je bilo silnih pitanja o Aneđeli, ona je komentarisala sve ostale teme.

Veliku pažnju privukao je njen odgovor za bivšu devojku, sa kojom je bila pred ulazak u "Elitu", a nakon je zanimalo da li je pokušala da stupi u kontakt sa njom.

- Nisam se čula sa bivšom devojkom, možda je i bolje tako. Ne znam kakve reči i da li bi ih našla reči za to što sam joj uradila. Kako je moralo tako se i dešavalo, pa ne bih o tome ni da pričam - govorila je Bojana.

Ona je prokomentarisala i ponašanje Marka Janjuševića Janjuša.

- Janjuš se iskreno zaljubio u Aneli, ja sam to pričala. On je imao prirodne reakcija, ostali koji nisu imali prirodne reakcije to su foliranti - rekla je ona.

- Đedović je opasan, ali ne mislim da ima zlu krv prema meni, iako je objavio one budalaštine za mene - dodala je Pavlovićeva.

Autor: A. N.