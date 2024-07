Sramota me je što je on otac mog deteta: Nakon što je Asmin doleteo da se suoči s Mićom, pozvali smo Aneli! Urnisala bivšeg i podržala Miću: Pojeo bi ga za doručak

Danima unazad naveliko i naširoko se priča i piše o medijskom ratu koji vode bivši učesnik "Elite" Lepi Mića i bivši suprug drugoplasirane superfinalistkinje Aneli Ahmić i dečko Stanije Dobrojević, Asmin Durdžić.

Kako smo već pisali, Asmin je u uživo emisiji "Narod pita" žestoko zaratio sa Lepim Mićom, što ga je izrevoltiralo, te je spakvao stvari i doleteo za Beograd kako bi se sa Pržuljom i suočio. S tim u vezi, mi smo pozvali Lepog Miću, koji nije štedeo reči na Asminov račun.

Ono što je mnoge šokiralo jeste Asminov odlazak u Rumu u jednu poslastičarnicu, kako bi se, takođe, obračunao sa radnicom koja se, kako on kaže, uključila u "Narod pita" i predstavila kao Stanijina komšinica. Ekipa portala Pink.rs odmah je nakon ova dva dešavanja pozvala Aneli Ahmić, kako bi čuli kako ona gleda na sve ovo.

- O tom, kako da ga nazovem, evo ne znam kako da se izrazim, o tom monstrumu nemam komentar. Sam o sebi govori svojim delima...Ma sve znam, meni je to presmešno, čovek je blam veka, mislim da ne postoji veći blam. Sramota me je što je on otac mog deteta! - rekla je Aneli, a onda je nastavila:

Ja njega dovoljno poznajem i poznajem njegove reakcije, on je došao samo da se uslika, miću nigde nije čekao, Mića je bio ispred zgrade. Nema muda taj da se obračuna s Mićom, Mića bi ga pojeo za doručak.

Upitali smo Aneli i dokle je došlo i šta se dešava sa DNK testom kako bi se Asmin uverio da li je Nora, njihova ćerkica, zapravo njegova ili nije.

- On zna gde može da dođe da se taj DNK uradi. Jedan dan priča da hoće, drugi dan ga ne zanima, ali on samo beži od odgvornosti kada se spomene taj DNK. Priča da će kao Nora da dođe kod njega kad poraste, pa čekaj kako, ako kaže da nije njegova?! Čovek menja priče na pola sata, on je blam veka - rekla nam je Aneli, a onda se osvrnula na Asminov odlazak u Rumu kako bi se "suočio" sa radnicom u poslastičarnici:

Meni je to za Rumu postalo, nažalost, smešno, smejem se tim postupcima. Čovek je postao glavna sprdnja, hoće da postane javna ličnost. On je to priželjkivao, ali evo, on ne može da podnese da se "Elita" završila, pa bi preko žene iz poslastičarnice, ja to ne fermam - zaključila je Aneli za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić