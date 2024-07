Sita te je dovela na drugo mesto: Asmin kipti od besa zbog Anelinih reči, hitno reagovao za Pink.rs, pa žestoko potkačio i Miću

Veliki medijski rat već danima unazad vode Lepi Mića, bivši učesnik "Elite" i bivši muž Aneli Ahmić, Asmin Durdžić, te u javnosti pljušte uvrede na sve strane između njih dvojice.

Te tako, kao što smo već pisali, Asmin je doleteo u Beograd nakon što se posvađao s Lepim Mićom u uživo emisiji "Narod pita", kako bi se s njim suočio, ali do suočavanja nije došlo. Mi smo stupili u kontakt sa Lepim Mićom, koji nije štedeo reči na Asminov račun. Mićinu izjavu pročitajte na linku ispod:

Kako ovaj sukob polako poprima epske razmere, pozvali smo i Aneli Ahmić, koja takođe nije štedela reči na račun bivšeg partnera, te ga je urnisala i javno pružila podršku Mići u ovom ratu.

- O tom, kako da ga nazovem, evo ne znam kako da se izrazim, o tom monstrumu nemam komentar. Sam o sebi govori svojim delima...Ma sve znam, meni je to presmešno, čovek je blam veka, mislim da ne postoji veći blam. Sramota me je što je on otac mog deteta! - rekla je Aneli između ostalog.

Sada se za naš portal oglasio i sam Alibaba, koji je žestoko udario na majku svog deteta, tj. na Aneli.

- Odj*bi jahačice, šta se ti javljaš, koga ti interesuješ? Shvati da si drugoplasirana jer te Sita tu dovela sa 1700€, a podršku I popularnost nemaš, sem ako se ne kačiš na mene. Furaj svoju priču, al' si totalno nebitna, pa moraš stalno da me spominješ (smeh). Ćaooo jahačice - izjavio je Asmin, a onda se nadovezao na Mićine reči:

A što se tiče slepog Miće videli smo juče svi da je samo jedno tele koje blebeće ispred kamere, oduzeo sam mu juče muškost i dao mu nadimak "slepa fatima".

Autor: Nikola Žugić