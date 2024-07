Žestoko! Maja i Stanislav tik pred uživo emisiju ušli u sukob, ona ga ponizila za sve pare: To ti je kad iz opanaka uđeš u štiklu (VIDEO)

Tenzija raste!

Pred večerašnju emisiju "Narod pita", Maja Marinković i Stanislav Krofak, bivši ljubavni par, ušao je u žestok verbalni klinč, koji je ekipa portala Pink.rs uspela da usnimi.

- Ovo su sve mlake priče za one...To ti je ono čisto interesno zbližavanje zarad viših ciljeva, operacije nosa, boravak u Beogradu nekoliko dana, naravno sve sa dokazima...Zamisli da neko ode da se cenka za operaciju nosa? Zamisli ti taj blam. Zašto onda ne kažeš kako je bilo? Umesto da kao muškarac, znaš, siguran nije. Treba da kažeš kao muškarac, kao pravi šmeker, a ne kao p**ka, ovo ne rade ni najgore ja**re. Ti si bio kod mene kući, ti si imao odnose sa mnom - rekla je Maja.

- Ja sam tebi rekao već - rekao je Stanislav.

- Što si me onda zvao da idemo na superfinalnu žurku?! Meni to nije jasno. Nijedan pravi mangup to ne radi na takav način, sada ćeš čuti ti svoje. To ti je kad iz opanaka uđeš u štiklu...Da, da, da, balavio - rekla je Marinkovićeva.

- Balavio i izbalavio. U čemu je problem? - rekao je Krofak.

- Problem je u tome jer si ti mene iskoristio...Ja se tim rumenim tužibabama ne bavim - rekla je Maja.

Autor: Nikola Žugić