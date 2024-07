Smetale su mi neke stvari: Stanislav otkrio zašto nije želeo da prizna da je spavao u Majinom stanu! (VIDEO)

Sukob ne jenjava!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditelj u studiju je Darko Tanasijević. Njegovi večerašnji gosti su Maja Marinković i Stanislav Krofak.

Uključio se novi gledalac, Bogdan iz Zaječara.

- Maja je neko ko je meni mnogo draga osoba, bila je fenomenalna. Bili su s tobom, da bi dobili popularnost. Za mene si ti pravi pobednik. Stanislava ne podržavam, logično - rekao je Bogdan.

- A šifrovane poruke sa Carem - dodao je Darko.

- Nije tako, sve je dobro kad je mirna luka i na to sam mislila - rekla je Maja.

- Vezu Stanislava i Maje nisam podržavao jer Maju obično koriste kao neku vrstu reklame. Nemam loše mišljenje o Stanislavu, totalno mi je korektan. Nije on za Maju, niti je Maja za njega. Ako su se zajedno dogovorili da idu na more, jako je glupo to što priča. Nije korektno i džentlmenski. Majo, da li si trudna jer se spekulisalo? Stanislave, što nisi priznao da si bio kod Maje u stanu - rekao je gledalac.

- Ne, pišu ljudi svašta - odgovorila je Maja.

- Smetale su mi neke stvari i jedva sam čekao da se odmaknjem od nje. Bili smo u šemi - rekao je Krofak.

- Spavao je kod mene, trebalo je da zajedno idemo na more i onda kaže šema? Je l' tebe neko tera na nešto - rekla je Marinkovićeva.

- Mogao si da kažeš, a ne da tako otkačiš - kazao je gledalac.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković