Napravila je autobusku stanicu: Ivan smatra da Jelena samo privodi muškarce, ona tvrdi da je on opsednut njom! (VIDEO)

Sukob ne jenjava!

U toku je prvo izdanje emisije ''Gledanje snimaka'', a voditeljka je Ivana Šopić. Naredni klip prikazao je razgovor Ivana Marinkovića i Ivane Keneški o Jeleni Ilić.

- Jelena, Ivan je rekao da je sve namerno radio sa Brankom i da misli da mu ti vraćaš Zecom - rekla je Ivana.

- Čovek ne shvata da treba da radiš stvari iz osećaja, a ne iz inata i kako bi vratio. On izmišlja stvari, neka prestane da se opterećuje da li ću ja imati reakcije na bilo šta. Neka gleda sebe, opsednut je mnome. Sramota me je, čovek je blam - rekla je Jelena.

- Ja sam dobio reakciju, ne znam čemu ovo izvlačenje. Sutradan je p*zdela oko toga što sam uradio. Već me ozbiljno nervira to potenciranje o uhođenju. Ona je za Marka Zeca, kog je ljubila u vrat i pravila me ljubomornim, zamenila i sad ima novog - rekao je Ivan.

- Ti si bre bolestan - dobacila je Jelena.

- Ona ne može da izrži prisustvo bilo koje druge devojke. Ja nisam promenio devojke, samo sam malo imao intimu sa Brankom. Ona je napravila autobusku stanicu - rekao je Marinković.

- Je l' ti nju voliš još - pitala je Ivana.

- Ne - kratko je odgovorio on.

- On je bolestan. Neka me pusti da živim, nakaza - rekla je Jelena.

- Ja te nijednom nisam uvredio, samu sebe si. U razgovoru pred ulazak je rekla da neće nokog imati ovde. Oboje smo živeli u iluziji da je ona neka moralna žena - kazao je Marinković.

- Ja mogu da flertujem s kim hoću, Ivan bi voleo da sam promenila više muškaraca - kazala je Ilićeva.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković