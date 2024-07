Novi detalji: Car otkrio da ga Aleks zove dok on priča s Majom, pa zapretio Marinkovićevoj dokazima: Snimao sam poziv... (VIDEO)

Haos!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditelj u studiju je Darko Tanasijević. Njegovi večerašnji gosti su Maja Marinković i Stanislav Krofak.

Kako se u program uživo uključio Majin bivši dečko, Filip Car, on je šokirao sve otkrićem da ga u razgovoru sa Majom prekida majka njegovog dfe

- Aleksandra me zove, pokušava da me dobije - rekao je Filip.

- Rekao sam da će se javiti pozivalac bez ideje, kako ja to zovem. Ukoliko se Maja sad zakune u porodicu, da sam joj se prvi javio nakon njenog izlaska iz Elite, na storiju će u roku od pet minuta izaći snimak. Javljam se, kažem halo luda Majo, ona kaže gde si lemurčino. To je bilo u pet posle podne - pitao je Car.

- Da li si kontaktirao Maju pre tog poziva - pitao je Darko.

- Nisam, kunem se u sve - odgovorio je Filip.

- Filipe, zmao se vrlo dobro. Ako te ne zanimam, šta te boli uvo za Maju - dodala je Maja.

- Nikad se nisam zakunuo za prošlo vreme. Kad neko govori za mene nešto što nije istina, to me nervira i žulja. Ja sam onaj koji drži konce i džojstik u rukama, ali sad nemam potrebu. To što si izgovorila, nije okej sa tvoje strane. Rekao sam si ne znam zašto me zoveš, ako si u vezi. Ako je prošlo toliko vremena, suludo je da se povezujem i stupamo u kontakt. Ne vidim potrebu da stalno mene provlači - rekao je Car.

- Da li smatraš da namerno oblači te lemur komade - upitao je Darko.

- Što je istina, istina je i stojim iza toga. Reci da se kuneš u familiju, da sam zvao prvi. Pustiću dva snimka razgovora - kazao je Car.

- Videće se po razgovoru da je to prvi poziv, shvatiće se da govorim istinu. Razgovor kreće ovako: ćutnja, onda kažem reci Majo bolesnice. Ona pukne od smeha - prepričavao je Filip.

- Kad sam ispala kao četvrta, ide njegov stori i kaže ispala je dobra konkurencija, nemam šta da gledam - ubacila se Maja.

- Ne kad je ispala ona, nego Ivan ili Stanislav - demantovao je Car.

- Kako komentarišeš Stanislava - upitao je Tanasijević.

- Dečko na mestu, sportista. Imamo par zajedničkih prijatelja, rekli su o njemu najlepše. Itekako je inteligentan i dobro vlada situacijom - rekao je Filip.

- Nazvao je kako bi imao komunikaciju sa mnom, on prvi zove. Rekao je da sam bila odlična u rijalitiju, sve do jednog dela. Mislio je na Stanislava,

- Objaviću dva snimka. Jedan kad ide pesma Šaka Polumente, gde ti lupaš - rekao je Car.

- Mene on ne zanima, da ga ne zanimam, rekao bi. Bila bih pored njega, da me interesuje i njega to boli. Zna koliko sam ga volela, najviše od svih. Ti ćeš toliko biti srećan i zaspaćeš lako jer si pričao ovoliko sa mnom - rekla je Marinkovićeva.

- Filipe, šta se dešava sa tobom i Aleksandrom - pitao je Darko.

- Ništa, svađa, natezanje i rasprave. Treba uskoro da dođem i da vidim dete, pošto ona neće da dođe u Crkvenicu. To nije tema, nazvao sam da kažem da me jako nervira. Imam osećaj da je bole tuđa deca, kao Stanislavljeva i moja. Zna da se inati toj deci i njihovim majkama. Ako se zakune, objaviću snimak. Ja je nisam zvao, ne vređam je, ne napadam je i ne želim da imam kontakt s njom - kazao je Car.

Autor: Iva Stanković